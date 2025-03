Xổ số truyền thống miền Nam bán được hơn 140.000 tỷ đồng, trả thưởng gần 50%

Theo số liệu công bố tại Hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 136, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam năm 2024 đã nộp ngân sách 46.317 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt 142.650 tỷ đồng, tăng 2,33% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu xổ số truyền thống đạt 140.587 tỷ đồng, tăng 2,86% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ tiêu thụ bình quân của khu vực: 98,55%; tăng 0,51% so với cùng kỳ năm 2023.

Chi phí trả thưởng là 68.639 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí trả thưởng trên doanh thu tiêu thụ là 48,82%. Chi phí phát hành: 24.556 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí phát hành trên doanh thu tiêu thụ là 17,47%, giảm 1,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thực hiện 18.067 tỷ đồng, tăng 6,12% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 109,5% kế hoạch năm 2024.

Mới đây, trên Báo Tây Ninh, ông Nguyễn Xuân Vũ– Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh cho biết, hiện công ty có trên 67 đại lý vé xổ số truyền thống và vé số tự chọn. Trong năm 2024, doanh số phát hành của công ty đạt hơn 6.506 tỷ đồng, đạt 101,95% kế hoạch. Doanh số tiêu thụ của Xổ số kiến thiết Tây Ninh đạt 6.504 tỷ đồng, đạt 101,96% kế hoạch.

Tỷ lệ tiêu thụ trên phát hành vé số truyền thống đạt 100%, vé số tự chọn đạt 95,99%. Chi phí trả thưởng ước thực hiện khoảng 3.178 tỷ đồng. Nộp ngân sách 2.242 tỷ đồng, đạt 109,37% kế hoạch năm.

Công ty cũng tích cực đóng góp vào công tác từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ và chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng.

Năm 2025, Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao như: doanh số phát hành 6.898 tỷ đồng; doanh số tiêu thụ phấn đấu đạt trên 6.825 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh Văn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh Tây NInh đề nghị tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh tiếp tục cải tiến nghiên cứu mẫu mã vé số, chống vé số giả.

Một phiên xổ số được truyền hình trực tiếp.

Cũng theo ông Dũng, công ty xổ số của tỉnh cũng cần phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh chống số đề, nâng cao chất lượng của xổ số tự chọn; có giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các kết luận của thanh tra, kiểm toán của các bộ, ngành liên quan và các nội dung ký kết hợp đồng đại lý, hoa hồng, thế chấp tài sản theo đúng quy định.

Các công ty xổ số miền Nam đều có doanh số cao

Trước đó, theo báo cáo của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, trong năm 2024, công ty này đạt tổng doanh thu thuần là 5.205 tỷ đồng, đạt 102,04% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 705 tỷ đồng, đạt 101,93% và nộp ngân sách Nhà nước 1.956 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Công Đức, Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai cho biết: Hiện nay Xổ số kiến thiết Đồng Nai kinh doanh doanh chủ yếu 3 loại hình vé số đó là vé số truyền thống, vé số tự chọn và vé cào.

Trong đó vé số truyền thống vẫn được khách hàng ưa chuộng nhất. Trong năm 2024, doanh thu thuần của vé số truyền thống đạt 5.099 tỷ đồng và chi phí trả thưởng là 3.159 tỷ đồng , đạt lợi nhuận gộp 891 tỷ đồng. Trong lúc đó vé số tự chọn đạt doanh thu thuần hơn 14 tỷ đồng, chi phí trả thưởng là hơn 11 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 0,36 tỷ đồng. Riêng vé số cào mang lại hiệu quả tốt, có tổng doanh thu 43 tỷ đồng, trả thưởng hơn 27 tỷ đồng và lợi nhuận đạt gần 5 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch do Bộ Tài chính, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao, cụ thể: Doanh thu thực hiện 6.505,1 tỷ đồng, đạt 102,07% kế hoạch , tăng 2,06% so với năm 2023. Lợi nhuận thực hiện 787,4 tỷ đồng, đạt 105,31% kế hoạch, tăng 7,82% so với năm 2023. Số nộp ngân sách thực hiện 2.234,3 tỷ đồng, đạt 102,27% kế hoạch, tăng 13,35% so với năm 2023.

Tổng doanh số phát hành cả năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tiền Giang đạt 6.450 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 815,33 tỷ đồng và nộp ngân sách 1.980 tỷ đồng.