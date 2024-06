Xoài Non không lấy bất cứ tài sản gì sau khi ly hôn Xemesis, làm rõ vụ bị mẹ chồng cũ nói kháy không ưa

Tối 20/6, Xoài Non bất ngờ lên livestream, trực tiếp chia sẻ với cư dân mạng về chuyện ly hôn đồng thời đáp trả rõ ràng về từng nghi vấn được đặt ra trong thời gian qua. Kể từ thông báo ly hôn vào ngày 16/6 vừa qua, đây là lần đầu tiên Xoài Non lên tiếng về sự việc.



Xoài Non trong livestream mới nhất

Khi có người để lại bình luận không tích cực “Ly hôn Xemesis xong Xoài Non không có cái gì cả!” Xoài Non đọc to lên và trả lời:

"Sao bạn biết là mình chẳng có cái gì? Mình đến với anh Xemesis như thế nào thì mình ra đi cũng như vậy. Mình đến không lấy một cái gì và ra đi cũng không lấy gì. Thành ra bạn đừng nói việc chia tay anh Xemesis thì mình sẽ không có gì. Nghe buồn cười lắm. Bản thân mình cũng không cần có nên mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

Mình với anh Xemesis chia tay trong hoà bình. Đến ngày hôm nay tụi mình vẫn ngồi nói chuyện với nhau, vẫn nhắn tin và facetime bình thường luôn. Tụi mình vẫn hay nói chuyện với nhau lắm”.

Cô cũng thẳng thắn chia sẻ về tin đồn nhận 20 tỷ để ly hôn Xemesis, Xoài Non nói: “Thà có thì mình bị đồn không sao, đằng này có tiếng mà không có miếng. Tui sẽ là đại gia của chính mình. Tui sẽ không nhờ ai hết. Từ đó đến giờ tui vẫn tự lập luôn, không nhờ vả một ai hết. Có 20 tỷ thì cho đồn thật luôn”.

Về mối quan hệ với mẹ Xemesis, cô vẫn gọi là mẹ chồng và 2 mẹ con vẫn nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng mẹ Xemesis vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình cuộc sống của cô, chuyện cô chuyển sang nhà mới thế nào. Thấy con dâu cũ đi làm về muộn, livestream muộn, mẹ Xemesis vẫn gọi điện, vẫn nấu đồ ăn để hôm sau gửi sang dù không còn là mẹ chồng - con dâu.

Xoài Non và mẹ Xemesis

“Mình và mẹ chồng vẫn nói chuyện và tâm sự với nhau. Lâu lâu mẹ vẫn gọi điện hỏi mình cuộc sống có ổn không, chuyển ra nhà mới thế nào. Cái mà mình khó chịu nhất là các bạn đem câu chuyện của mình và Hiếu dù chưa được xác minh nhưng lại thêu dệt rất nhiều chuyện, làm tổn thương rất nhiều người.

Nhiều bạn bảo mình ***, bảo mình này kia nhưng các bạn đâu phải là mình, làm sao các bạn biết được mẹ chồng mình không thương mình? Sao các bạn biết mẹ chồng kháy mình? Không! Mẹ chồng mình cực kỳ hiền luôn. Mẹ chồng mình từng sống ở nước ngoài nên rất thoải mái chuyện con dâu, chưa bao giờ trách mình hết trơn.

Các bạn nói rất nhiều điều xúc phạm mẹ chồng mình, cắt ghép rất nhiều hình, đúng kiểu nhét chữ vô miệng luôn đó. Mình thấy điều đó rất quá đáng với người lớn trong khi đó là chuyện của mình và anh Hiếu nhưng mọi người lôi mẹ chồng mình vô thì mình không vui. Mình với anh Hiếu không còn là vợ chồng nữa nhưng tụi mình vẫn là bạn ngoài đời. Mẹ cũng nói với mình là mình đã gọi là mẹ thì mẹ vẫn mãi là mẹ của mình”.

Cô cho biết thời gian vừa qua mình rất bức xúc vì những thông tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến cả người thân của 2 bên được lan truyền trên MXH. Hiện tại khi đã có thể chia sẻ thì cô mới lên tiếng làm rõ mọi chuyện.

"Sau ly hôn thì đương nhiên phải buồn rồi bạn. Ở trong bất cứ mối quan hệ nào quá lâu và 2 người đồng hành cùng nhau quá lâu, khi dừng lại thì đều buồn” - Xoài Non chốt lại.