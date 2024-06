Xoài Non sượng trân trước loạt câu hỏi về Xemesis, chuyện dọn khỏi biệt thự, vội vàng tắt live sau 2p lên sóng

Tối 6/6, Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) bất ngờ lên sóng livestream và thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngay từ khi mới lên sóng, cô nàng thoải mái tương tác, chia sẻ với mọi người như bị mụn, phải dùng filter để live.

Xoài Non khi livestream vào tối 6/6

Về phía netizen, nhiều người nhanh chóng vào xem, ngay lập tức đạt khoảng 7k mắt xem. Phía dưới livestream, dân tình liên tục để lại bình luận hỏi thăm tình hình của Xoài Non hiện tại và mối quan hệ với Xemesis: “Nói 1 lần cho cộng đồng mạng đỡ đồn đi chị ơi”, “Thấy bịa đặt mà thương”, “Anh chị còn là vợ chồng không?”, “Có hay không thì nói đi trời. Dẫn dắt dư luận hoài vậy?”,...

Xoài Non cũng không ngại đọc to bình luận của dân mạng: “Chị ở riêng rồi hả?”. Tuy nhiên đọc xong thì cô nàng sượng trân, cười cười rồi chuyển đọc sang bình luận tiếp theo. Khi có người không đồng tình với cách hỏi thăm này: “Sao nhiều người hỏi vô duyên vậy hả?”, Xoài Non tiếp tục cười ngại ngùng: “Hihi. Không sao đâu”.

Đặc biệt hơn nữa, chỉ 2 phút sau khi lên livestream, Xoài Non đã vội vàng tắt live vì lý do bận việc. “Ơ thôi mọi người ơi! Mình phải lo công việc một xíu nên mình sẽ xin phép tắt livestream đây mọi người ơi. Hẹn mọi người ở phiên live sau nha. Có thời gian mình sẽ live nhé!” - hot girl nói.

Xoài Non ngay trước khi tắt live

Trong suốt thời gian vừa qua, chuyện hôn nhân của Xoài Non và Xemesis được rất nhiều người quan tâm với nghi vấn rạn nứt tình cảm. Trên MXH xuất hiện nhiều thông tin chưa xác thực như Xemesis đền bù cho Xoài Non 20 tỷ đồng để ly hôn, Xoài Non bị nhà chồng khinh thường,...

Xoài Non và Xemesis vướng nghi vấn rạn nứt suốt thời gian vừa qua

Đến thời điểm hiện tại (ngày 7/6), 2 nhân vật chính vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho vấn đề này. Tuy nhiên trong một bài đăng vào trưa 3/6, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đăng ảnh chụp cùng Xemesis và bày tỏ quan điểm về tầm quan trọng của con cái.

Theo nam bác sĩ, con cái là niềm hạnh phúc của gia đình, là sợi dây kết nối 2 vợ chồng gắn bó hơn. Khoảng cách tuổi tác quá lớn cũng sẽ dẫn đến những bất đồng về lựa chọn thời điểm sinh con, rạn nứt mối quan hệ và khi không có con cái thì vợ chồng dễ hóa người dưng.

Dù ngay sau đó, bác sĩ Thịnh đã xóa ảnh chụp cùng Xemesis nhưng bài đăng khiến dân mạng cho rằng bác sĩ Thịnh đã gián tiếp xác nhận Xemesis - Xoài Non tan vỡ vì lý do con cái.