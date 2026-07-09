Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xôn xao clip dòng nước đen chảy thẳng ra biển Sầm Sơn: Chính quyền lên tiếng về nguyên nhân

| | Xã hội

UBND phường Sầm Sơn đã kiểm tra, xác minh được nguyên nhân ban đầu.

Xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều tối 8/7, một đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại khoảnh khắc dòng nước đen, đục ngầu chảy từ cửa xả C4 cạnh Quảng trường biển Sầm Sơn (đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) ra biển, nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Chứng kiến sự việc, người dân và du khách không khỏi lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường trong cao điểm mùa du lịch.

Đoạn clip được một người dân phát trực tiếp vào khoảng 15h chiều ngày 8/7, ghi nhận dòng nước có màu đen đục chảy ra khu vực bãi tắm, nơi có đông du khách đang vui chơi, tắm biển. Người đăng tải cũng phản ánh dòng nước có mùi khó chịu.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, UBND phường Sầm Sơn đã tổ chức kiểm tra, xác minh hiện trường và có báo cáo nhanh về vụ việc.

Người dân ghi lại khoảnh khắc dòng nước đen, có mùi chảy ra biển.

Tờ Dân Việt thông tin, UBND phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã có báo cáo cụ thể liên quan tới sự việc trên. Theo báo cáo, vào trưa 8/7, khu vực xảy ra mưa cục bộ với lượng mưa lớn. Cùng thời điểm, hệ thống van cửa phải đóng - mở của cửa xả C4 gặp sự cố, không thể đóng kín theo thiết kế, khiến một phần nước mưa trong hệ thống thu gom rò rỉ trực tiếp ra bãi biển.

Bên cạnh đó, tờ Lao Động thông tin thêm, trong sáng 9/7, lực lượng chức năng huy động 2 máy xúc cùng nhân lực có mặt tại điểm xảy ra sự cố, tiến hành đắp lấp tạm thời khu vực cống, không để nước thải tiếp tục chảy ra bãi biển. Tại khu vực này, nước thải không còn chảy ra biển, tuy nhiên sự cố đã để lại một rãnh sâu, dài hàng chục mét trên bãi cát.

Theo Hương Trà

phunumoi.net.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo người dân không nên gửi hình ảnh sau qua Zalo, Messenger

Công an thông báo người dân không nên gửi hình ảnh sau qua Zalo, Messenger Nổi bật

Khởi tố Ngô Hoàng Đông SN 1983 trong đường dây lừa đảo quy mô lớn, số tiền huy động hàng trăm tỷ đồng

Khởi tố Ngô Hoàng Đông SN 1983 trong đường dây lừa đảo quy mô lớn, số tiền huy động hàng trăm tỷ đồng Nổi bật

Vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Giáo viên Nguyễn Hà Duy vào phòng thi hướng dẫn thí sinh, khởi tố thêm phó Hiệu trưởng và 2 người khác

Vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Giáo viên Nguyễn Hà Duy vào phòng thi hướng dẫn thí sinh, khởi tố thêm phó Hiệu trưởng và 2 người khác

17:30 , 09/07/2026
Công an đồng loạt triệu tập 86 người, bắt 'kẻ đầu sỏ' Nguyễn Văn Được SN 1993 liên quan hàng trăm tỷ đồng

Công an đồng loạt triệu tập 86 người, bắt 'kẻ đầu sỏ' Nguyễn Văn Được SN 1993 liên quan hàng trăm tỷ đồng

16:27 , 09/07/2026
Nhà 2 tầng ở Bắc Ninh bất ngờ đổ sập

Nhà 2 tầng ở Bắc Ninh bất ngờ đổ sập

16:15 , 09/07/2026
Vạch trần bẫy tiền ảo BIT99 khiến nhiều người bị thao túng, bán nhà để đầu tư

Vạch trần bẫy tiền ảo BIT99 khiến nhiều người bị thao túng, bán nhà để đầu tư

15:59 , 09/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên