Xôn xao hàng loạt tin "nóng" tại siêu dự án 4 tỷ USD Nam Hội An: Sau nhiều lần đổi chủ đã về tay gia tộc tỷ phú giàu thứ 3 Hồng Kông, dự án không được đầu tư kinh doanh nhà ở

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An 4 tỷ USD không được đầu tư kinh doanh nhà ở

Ngày 24/7/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn, trong đó đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chung đô thị theo hướng không bố trí đất ở trong phạm vi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Công văn số 4823/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 24/7/2023 nêu: "Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An xác định không đầu tư kinh doanh nhà ở trong dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Đề nghị UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, Quy hoạch vùng huyện Thăng Bình, Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương và các hồ sơ quy hoạch khác có liên quan theo hướng không bố trí đất ở trong phạm vi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án".

Về phần đất ở trong phạm vi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, ngày 08/6/2023, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Công văn số 3573 UBND-KTN khẳng định: “Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có phần diện tích đất ở là chưa đảm bảo quy định pháp luật về việc công nhận chủ đầu tư đối với phần diện tích đất ở này”. Ngoài ra, còn có nội dung “đề nghị Công ty xác định không đầu tư kinh doanh xây dựng nhà ở lâu dài trong dự án”.

Casino tại Hoiana.

Được biết, Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574, chứng nhận lần đầu ngày 10/12/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 28/09/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, đăng ký lần đầu ngày 10/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 02/02/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.



Đến nay, Dự án đã hoàn thành Giai đoạn 1 với các hạng mục: (1) Tuyến đại lộ chính - Gói 1; (2) Khu thương mại, vui chơi, casino và khách sạn nghỉ dưỡng - Gói 2; (3) Khu thương mại và căn hộ du lịch - Gói 3; (4) Khu sân golf Giai đoạn 1 - Gói 6; (5) Khu nhà ở nhân viên và khách sạn nghỉ dưỡng - Gói 7; (6) Khu hạ tầng kỹ thuật - Gói 8.

Hiện Hoiana có sòng bạc với 140 bàn đánh bạc và hơn 350 máy đánh bạc, một sân gôn, các khách sạn sang trọng mang thương hiệu New World và Rosewood của gia đình Cheng. Nhiều cơ sở khác đang được xây dựng để hoàn thiện khu nghỉ dưỡng, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4 tỷ USD.

Sau nhiều lần đổi chủ, gia tộc tỷ phú giàu thứ 3 Hồng Kông đã thôm tóm siêu dự án?

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Hoiana có chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, vốn là một dự án liên doanh giữa Công ty quản lý quỹ VinaCapital và Tập đoàn kinh doanh sòng bạc Genting đến từ Malaysia.

Sau đó Genting đã rút lui vì không đạt được thoả thuận cho phép người Việt vào chơi trong sòng bạc. Thay thế cho Genting là Chow Tai Fook và Suncity Group (LET Group).

Mới đây, nguồn tin của Bloomberg cho biết, LET Group đã ngừng tham gia quản lý khu nghỉ dưỡng Hoiana và thay vào đó là Chow Tai Fook Enterprises Ltd - công ty đầu tư của gia đình Cheng

Gia tộc Cheng là gia tộc giàu thứ 3 Hồng Kông, với người đứng đầu là ông Henry Cheng, sở hữu khối tài sản trị giá 28,9 tỷ USD (theo số liệu chốt ngày 22/2/2023 của Forbes), nổi tiếng với chuỗi cửa hàng trang sức Chow Tai Fook và tập đoàn New World Development.

Tỷ phú Henry Cheng.

Cơ cấu cổ đông trong liên doanh sở hữu dự án trước khi về tay gia đình tỷ phú Cheng bao gồm nhóm VinaCapital nắm giữ 31,91% cổ phần, Công ty Gold Yield Enterprises Ltd (GYE) nắm giữ 68,09% cổ phần và. Tại GYE, LET Group Holdings và Chow Tai Fook mỗi bên chia đều tỷ lệ sở hữu tại GYE, tương đương khoảng 34% lợi ích tại dự án.







Nam Hội An là dự án nghỉ dưỡng có casino lớn bậc nhất Việt Nam hiện nay. Dự án bắt đầu được triển khai vào năm 2016, có giấy phép hoạt động tới năm 2080, được phát triển trên diện tích gần 1.000 ha theo nhiều giai đoạn trong thời gian 13 năm. Tiềm năng của dự án giúp Hoiana được định giá rất cao, thời điểm giữa năm 2017, khi mới bắt đầu khởi công giai đoạn 1, dự án đã được định giá hơn 300 triệu USD.