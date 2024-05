Xôn xao khối tiền mặt kỷ lục 189 tỷ USD của huyền thoại đầu tư Warren Buffett đang phát “cảnh báo đỏ” cho TTCK: Thực hư ra sao?

Tập đoàn Berkshire Hathaway gần đây đã báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên năm 2024. Và một trong những điều các nhà đầu tư quan tâm nhất đó chính là huyền thoại Warren Buffett đang ngồi trên khối tiền mặt khổng lồ 189 tỷ USD.

Một số nhà phân tích cho rằng điều này ám chỉ thị trường chứng khoán có thể sẽ sớm hứng chịu một đợt giảm sâu, vì Buffett không tìm thấy khoản đầu tư nào giá trị để rót tiền.

Tuy nhiên, nhà quản lý quỹ Chris Bloomstran của công ty quản lý Semper Augustus cho rằng điều này không đúng sự thật.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Business Insider (BI), nhà quản lý Bloomstran giải thích rằng núi tiền mặt của Berkshire Hathaway mang nhiều sắc thái hơn. Chúng không có nghĩa là Buffett đang xa lánh thị trường chứng khoán hoặc thị trường chứng khoán sắp sụt giảm.

Bloomstran nói: “Mọi người cường điệu hóa về nó, nhưng đó không phải là một con số lớn”.

Theo Bloomstran, thay vì đo lường giá trị tuyệt đối của lượng tiền mặt này, các nhà đầu tư nên đo lượng tiền mặt theo tỷ lệ phần trăm trên tổng tài sản của Berkshire. Ở mức 17,5%, lượng tiền mặt hiện tại của Berkshire Hathaway đúng với mức bình quân dài hạn, khi đo lường tổng tài sản của công ty. Theo Bloomstran, Berkshire Hathaway đã duy trì lượng tiền mặt ở mức trung bình 13% trên tổng số tài sản kể từ năm 1997.

Một cách khác để đánh giá đúng ý nghĩa của khối tiền mặt là so sánh với giá trị thị trường của công ty. Cách so sánh này cũng vẽ nên một tình huống tương tự. Số tiền mặt trị giá 189 tỷ USD của Berkshire Hathaway thực sự đang ở mức khá bình thường và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh gần 40% vào năm 2004.

Khối tiền mặt của Berkshire được đánh giá đang ở "mức bình thường"

Chỉ vì Berkshire Hathaway nắm giữ gần 200 tỷ USD tiền mặt không có nghĩa là họ có thể đầu tư toàn bộ số tiền đó nếu tìm được mục tiêu đủ lớn. Nhà quản lý quỹ cho rằng vì Berkshire Hathaway hoạt động quy mô lớn trong lĩnh vực bảo hiểm, công ty cần có khoản dự trữ tiền mặt dồi dào để trả cho các khoản thanh toán bảo hiểm tiềm tàng.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cũng lưu ý rằng vũ trụ đầu tư của Berkshire Hathaway rất nhỏ. Do quy mô khổng lồ của Berkshire Hathaway, chỉ có một số ít các công ty có thể nhận đầu tư và thực sự tạo động lực cho tập đoàn. Hiện Buffett và công ty của ông vẫn đang dành thời gian để tìm kiếm khoản đầu tư phù hợp với mức giá phù hợp. Và khoản đầu tư đó có thể xảy đến bất cứ lúc nào, giống như khi Berkshire lần đầu tiên đầu tư vào Apple năm 2016.

Tóm lại, nhà quản lý quỹ Chris Bloomstran cho rằng các nhà đầu tư không nên bi quan về thị trường chứng khoán chỉ vì Berkshire Hathaway đang có một lượng tiền mặt kỷ lục.

Theo MI