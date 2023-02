Xôn xao ông chủ Phở Thìn Lò Đúc tố "truyền nhân" sinh năm 2001 đóng kịch: Cả 2 công ty Phở Thìn và Phở VieThin đều chưa đăng ký được nhãn hiệu Phở

Những ngày qua, câu chuyện về "truyền nhân" Đoàn Hải Trung - được giới thiệu là Giám đốc điều hành thương hiệu phở Thìn 13 Lò Đúc thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Hai thông tin được quan tâm nhất chính là doanh nhân trẻ này mới sinh năm 2001, và không phải con ruột của ông Nguyễn Trọng Thìn - nhà sáng lập thương hiệu phở Thìn Lò Đúc.

Hải Trung giới thiệu thành tích học tập như sau: cựu học sinh chuyên Anh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; đạt học bổng danh dự khoa Kinh tế trường đại học Melbourne (University of Melbourne); là Cử nhân danh dự ngành Luật doanh nghiệp thương mại đại học Illinois (University of Illinois), Cử nhân danh dự Quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị thương hiệu đaị học London (University of London).

Tháng 9/2021, Phở Thìn 13 Lò Đúc mở thêm cửa hàng lớn ngay trong Trung tâm hội nghị Quốc tế (Hà Nội). Tại đây, ông Nguyễn Trọng Thìn đồng hành cùng Đoàn Hải Trung.

Ông Nguyễn Trọng Thìn (trái) – Chủ sáng lập thương hiệu cùng ông Đoàn Hải Trung (phải) – Giám đốc Điều hành thương hiệu

Fanpage có tick xanh “Phở Thìn 13 Lò Đúc” còn đăng tải một video nói về “bước chuyển giao lịch sử”, giới thiệu Đoàn Hải Trung là “vị truyền nhân” trẻ của ông Thìn, đưa thương hiệu phở này vươn trầm quốc tế.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Đoàn Hải Trung từng chia sẻ: “ Tôi theo ông Thìn nấu phở năm 12 tuổi, và đến thời điểm hiện tại, tôi tự tin là mình hiểu về phở chỉ sau ông” .

Thế nhưng một cuộc tranh cãi về truyền nhân Phở Thìn hiện xôn xao khắp nơi và thực hư vẫn chưa được làm rõ.

Cụ thể, một tài khoản Facebook có tên Nguyễn Trọng Thìn - trùng tên với người sáng lập Phở Thìn đã lên tiếng tố những thông tin Hải Trung chia sẻ là bịa đặt: "Thử xem có nấu được nồi phở chuẩn không mà hiểu phở sau tôi?''.

Ông chủ Phở Thìn đã dùng những câu từ khá nặng nề để thể hiện sự bức xúc về câu chuyện mà ông khẳng định là sai sự thật.

Tuy nhiên ngược lại, tiếp tục xuất hiện một tài khoản Facebook khác có một bài viết nhắc tên ông Nguyễn Trọng Thìn, kể về câu chuyện cá nhân (chưa được xác nhận) khi làm việc với ông Thìn. Cá nhân này cho rằng ông Thìn đã bán thương hiệu mà ông không sở hữu.

Theo tìm hiểu, Hà Nội có 2 quán phở Thìn nổi tiếng: Phở Thìn 13 Lò Đúc (sáng lập bởi ông Nguyễn Trọng Thìn) và Phở Thìn bờ Hồ (sáng lập bởi ông Bùi Chí Thìn).

Trong đó, thương hiệu Phở Thìn đã được đăng ký nhãn hiệu bởi ông Bùi Chí Đạt, con trai ông Bùi Chí Thìn. Còn thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc thì đang trong tình trạng chờ giải quyết đăng ký nhãn hiệu.

Cụ thể, theo thông tin tại Cục sở hữu trí tuệ, Công ty TNHH Phở Thìn Hà Nội (địa chỉ số 13, phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đăng ký nhãn hiệu cho Phở Thìn 13 Lò Đúc. Đơn đăng ký nộp từ ngày 22/6/2022. Công ty TNHH Phở Thìn Hà Nội thành lập ngày 13/01/2021, người đại diện pháp luật là Nguyễn Trọng Thìn và Đoàn Hải Trung.

Nhãn hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc

Trong khi đó, CTCP Phở VieThin 13 Lò Đúc – Hà Nội cũng đang nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho Phở VieThin, 13 Lò Đúc – Hà Nội, ngày nộp là 19/5/2022 với chủ đơn là Đoàn Hải Trung. Đơn cũng trong tình trạng đang giải quyết.

Cùng với các đơn đăng ký sở hữu nhãn hiệu này, Tương ớt Thìn, Trà Thìn, Café Thìn cùng các phiên bản màu của Phở Thìn 13 Lò Đúc cũng đang được đăng ký nhãn hiệu, dưới dạng Công ty hợp danh bảo tồn và phát triển thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc Hà Nội.

Công ty Cổ phần Tập đoàn VieThin cũng là chủ sở hữu fanpage chính thức của thương hiệu, do Đoàn Hải Trung làm đại diện pháp luật.