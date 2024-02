Xôn xao vụ lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Không trả tiền còn thách thức

Nhiều nạn nhân cho hay khi tìm bà Ngộ đòi tiền còn bị đe dọa ngược, thách thức. Họ thậm chí còn bị cảnh báo "nếu ai làm đơn tố cáo thì sẽ không trả một đồng nào".

Do bị can Huỳnh Thị Ngọc Ngộ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cho tại ngoại, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Cũng theo cơ quan công an, vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể thông tin nhiều cho báo chí.