Xông đất năm 2023 tuổi nào phù hợp nhất?

Việc chọn người xông đất phù hợp với gia đình trong dịp đầu năm rất được coi trọng. Tùy theo từng năm, cần chọn người có tuổi, mệnh hợp với năm đó, và tương sinh với tuổi của mình, nghĩa là phải có thiên can, ngũ hành, địa chi tương hợp.

Bên cạnh đó, cần tránh đi các tuổi phạm vào tứ hành xung, được cho là sẽ đem lại điều không may cho gia chủ nếu xông đất đầu năm.

Tuổi xông đất năm Quý Mão 2023 phù hợp nhất

Các chuyên gia phong thủy gợi ý, trong năm mới Quý Mão 2023 có 4 tuổi rất tốt để xông nhà, mở hàng gồm Mậu Tuất (1958), Canh Tuất (1970), Tân Hợi (1971), Tân Mùi (1991).

Ngoài các tuổi trên, gia chủ có thể lựa chọn các tuổi sau: Ất Mùi (1955), Mậu Thân (1968), Nhâm Tuất (1982), Quý Hợi (1983), Mậu Thìn (1988), Giáp Tuất (1994), Ất Hợi (1995), Mậu Dần (1998), Quý Mùi (2003).

Mọi gia đình đều có thể chọn một trong những tuổi này để xông đất Tết Quý Mão, giúp cho năm mới suôn sẻ, “đầu xuôi đuôi lọt”.

Để biết người xông đất có hợp tuổi gia chủ hay không, cần dựa vào thiên can và địa chi.

Chọn người xông đất theo thiên can

So sánh tuổi của gia chủ với thiên can của người xông nhà; nếu thiên can hợp là tốt, còn phá là xấu:

Tuổi Giáp hợp Kỷ nhưng kỵ với Canh - Mậu Tuổi Ất hợp với Canh nhưng kỵ với Tân - Kỷ Tuổi Bính hợp với Tân mà kỵ với Nhâm - Canh Tuổi Đinh hợp với Nhâm nhưng kỵ với Quý - Tân Tuổi Mậu hợp với Quý nhưng kỵ với Giáp - Nhâm Tuổi Kỷ hợp với Giáp nhưng kỵ với Ất - Quý Tuổi Canh hợp với Ất nhưng kỵ với Bính - Giáp Tuổi Tân hợp với Bính nhưng kỵ với Đinh - Ất Tuổi Nhâm hợp với Đinh nhưng kỵ với Mậu - Bính Tuổi Quý hợp với Mậu nhưng kỵ với Kỷ - Đinh.

Chọn tuổi xông đất theo cung mệnh

Dựa vào quy luật tương sinh, tương khắc trong ngũ hành, bạn có thể lựa chọn được tuổi phù hợp để xông nhà, cụ thể:

Chủ nhà mệnh Kim nên chọn người mệnh Thổ, Thuỷ, Kim. Chủ nhà mệnh Mộc nên chọn người mệnh Thuỷ, Hoả, Mộc. Chủ nhà mệnh Thuỷ nên chọn người mệnh Kim, Mộc, Thuỷ. Chủ nhà mệnh Hoả nên chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hoả. Chủ nhà mệnh Thổ nên chọn người mệnh Hoả, Kim, Thổ.

Khi chọn tuổi xông đất, cần phải biết tuổi của đối phương, thuộc mệnh gì. Nếu mệnh tương sinh với gia chủ thì rất tốt, nên tránh người có mệnh tương khắc.

Người xông đất phải là người tốt vía, tính tình vui vẻ, khỏe mạnh, sự nghiệp thành công.

Chọn người xông đất theo tuổi

Gia chủ tuổi Tý nên chọn người xông đất tuổi: Hợi, Sửu, Thìn, Tuất. Gia chủ tuổi Sửu nên chọn người xông đất tuổi: Sửu, Dậu, Tý, Hợi. Gia chủ tuổi Dần nên chọn người xông đất tuổi: Hợi, Tuất, Dần, Ngọ. Gia chủ tuổi Mão nên chọn người xông đất tuổi: Mão, Mùi, Tuất, Hợi. Gia chủ tuổi Thìn nên chọn người xông đất tuổi: Hợi, Dậu, Tý, Ngọ. Gia chủ tuổi Tỵ nên chọn người xông đất tuổi: Sửu, Tuất, Ngọ, Dậu. Gia chủ tuổi Ngọ nên chọn người xông đất tuổi: Hợi, Dần, Tuất, Mùi. Gia chủ tuổi Mùi nên chọn người xông đất tuổi: Mùi, Mão, Hợi, Ngọ. Gia chủ tuổi Thân nên chọn người xông đất: Ngọ, Tuất, Tý, Thìn. Gia chủ tuổi Dậu nên chọn tuổi xông đất: Hợi, Sửu, Dần, Thìn. Gia chủ tuổi Tuất nên chọn người xông đất tuổi: Tuất, Ngọ, Hợi, Dần. Gia chủ tuổi Hợi nên chọn người xông đất tuổi: Dần, Mùi, Ngọ, Tuất.

Những tiêu chí để chọn người xông đất

Xông đất hay đạp đất là tục lệ có từ lâu đời. Thời gian xông đất là sau đêm giao thừa, khi năm mới bắt đầu. Người đầu tiên đến nhà chính là người xông đất.

Dân gian quan niệm người được chọn xông đất phải hợp với gia chủ về ngũ hành, thiên can, địa chi. Đồng thời, 3 yếu tố này của năm cũng phải tương sinh với người được chọn. Cần tránh chọn những người khắc tuổi với gia chủ, xung khắc với năm.

Ngoài ra, người xông đất phải tốt vía, tính tình vui vẻ, khỏe mạnh, sự nghiệp thành công. Những người đang có tang tránh đến nhà người khác vào ngày đầu năm mới. Đến xông đất nhà người khác, nên kiêng mặc quần áo trắng hoặc đen. Theo phong tục, trường hợp cả hai vợ chồng cùng đến xông nhà thì chồng nên bước vào trước.

Khi đến nhà chỉ nên thăm hỏi và ở lại khoảng 15 – 20 phút, không nên ở quá lâu và tạo ra không khí ngại ngùng khi bạn đã hết chủ đề để nói chuyện. Điều này theo quan niệm cha ông sẽ giúp mọi chuyện trong nhà được trôi chảy và thông suốt.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

