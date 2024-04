XOR Ebony Carbon Shield - Xa xỉ, độc đáo và giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn cầu

XOR X2 Ebony Carbon Shield - "Vệ sĩ số" đẳng cấp của giới tinh hoa



Phiên bản mới ra mắt XOR X2 Ebony Carbon Shield hiện đang tạo ra một cơn "bão" khiến giới tinh hoa phải thay đổi góc nhìn về những chiếc điện thoại xa xỉ. Lấy cái tên "Carbon Shield", tức một tấm lá chắn bằng carbon - một trong những hợp chất cứng cáp nhất hành tinh, đội ngũ thiết kế của XOR tham vọng mang đến một chiếc điện thoại có khả năng "bảo vệ" người dùng mạnh mẽ và vượt trội.

Ông Hutch Hutchison, giám đốc thiết kế của XOR chia sẻ rằng ông mong muốn đem chiếc điện thoại trở về đúng giá trị nguyên bản dùng để liên lạc, nhưng sau đó biến nó thành một phiên bản hoàn thiện nhất, đem lại sự an toàn - an tâm - an bình cho cuộc sống của người chủ nhân. Chiếc XOR X2 Ebony Carbon Shield hiện diện không chỉ như một phụ kiện nâng tầm đẳng cấp chủ nhân mà còn là một "vệ sĩ số" cho đời sống riêng tư của người dùng nhờ những công nghệ bảo mật tiên tiến nhất thị trường như XOR-Shield hay Smart Bluetooth.

Sở hữu hệ điều hành độc lập không phụ thuộc vào bên thứ 3 và công nghệ XOR-Shield được phát triển bởi những chuyên gia hàng đầu, XOR đang ở vị thế số một thế giới trong lĩnh vực điện thoại bảo mật. XOR - Shield đem đến những tính năng đi trước thời đại như tính năng tường lửa cho thẻ SIM, chủ động quét SIM, khả năng phát hiện trạm thu phát sóng viễn thông giả.

Ngoài ra, với công nghệ Smart Bluetooth, chủ nhân của XOR có thể thực hiện cuộc gọi thoại qua mạng viễn thông, nhận cuộc gọi từ các ứng dụng liên lạc qua internet của smartphone trên XOR ngay cả khi không lắp SIM. Những tính năng này sẽ giúp giới thượng lưu, những người luôn mang nguy cơ tiềm ẩn về việc bị xâm phạm đời tư, thông tin công việc tránh được các mối nguy hại từ những tin nhắn, cuộc gọi giả mạo hay tin tặc.

"Vệ sĩ số" cho đời sống riêng tư của chủ nhân với mặt lưng sang trọng và đẳng cấp

Chiếc điện thoại vượt ngoài giới hạn của sự xa xỉ

Không chỉ tiên phong trong việc bảo đảm sự an toàn cho cuộc sống chủ nhân, phiên bản giới hạn XOR X2 Ebony Carbon Shield còn tiếp tục thách thức giới hạn của một điện thoại xa xỉ khi chỉ sử dụng những chất liệu độc đáo, quý hiếm và khó chế tác nhất hành tinh. XOR X2 Ebony Carbon Shield sở hữu phần nâng cấp với mặt lưng hoàn toàn khác biệt khi được chế tác bằng những tấm da bê thượng hạng đến từ Pháp được các nghệ nhân chế tác tỉ mỉ, đan cài thủ công tinh tế tạo nên vẻ ngoài như những sợi carbon đan xen vào nhau.

Chiếc điện thoại độc bản được tạo nên từ những nguyên liệu quý hiếm bậc nhất

Được tạo nên từ bàn tay của những bậc thầy chế tác thủ công nước Anh, tựa như một tác phẩm nghệ thuật cơ khí tinh xảo, chiếc điện thoại độc bản này còn sở hữu mặt gốm ceramic công nghệ cao được sử dụng cho tàu vũ trụ với tính chất chống xước và cách nhiệt vượt trội. Khung máy được tạo nên từ titan cấp độ 5 cứng cáp như một "tường thành" không thể phá vỡ, nhưng vẫn đảm bảo độ nhẹ trên tay cùng phần màn hình được làm từ tinh thể đá sapphire quý hiếm, chỉ có thể bị cắt bằng các dụng cụ làm từ kim cương.

Đặc biệt, được ứng dụng công thái học - lĩnh vực khoa học nghiên cứu về khả năng, giới hạn của con người vào việc thiết kế sản phẩm, chiếc điện thoại XOR phiên bản giới hạn này sở hữu những đường cong tuyệt mĩ trên phần thân giúp người dùng cầm nắm, sử dụng điện thoại một cách thoải mái trong lòng bàn tay.

Tồn tại như một kiệt tác trong lĩnh vực phát triển điện thoại xa xỉ với ngoại hình sang trọng, cơ chế bảo mật hàng đầu thế giới và việc tiên phong đa dạng phương thức thanh toán, mang đến lựa chọn giao dịch thuận tiện, đột phá qua cổng Coinbase cho khách hàng, phiên bản XOR Carbon Shield Titanium X2 Ebony hứa hẹn giữ vững vị trí một trong những mẫu điện thoại được giới tinh hoa ưa chuộng nhất năm 2024.

Phiên bản giới hạn này hiện có sẵn tại website www.xor.inc và có thể được trải nghiệm trực tiếp tại XOR Boutique: 17 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại Việt Nam, khách hàng có thể mua hàng trực tiếp qua nhà phân phối chính hãng G-Luxury International và các đại lý bán lẻ uỷ quyền:

TimePiece Luxury - 26 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội

EU Luxury - số 1 Trần Quang Diệu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Toàn Cầu - 44 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Crown - 39 Đồng Khởi, Quận 1, Hồ Chí Minh

XOR Service Point - 81 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh