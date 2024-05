Xót xa "người bà quốc dân": 67 năm đóng phim không nghỉ nuôi 3 con, tuổi 86 vẫn cống hiến để chăm cháu bị bại liệt

Kim Young Ok sinh năm 1938, được khán giả trìu mến gọi là "người bà quốc dân". Sau hơn 60 năm miệt mài lao động nghệ thuật, bà nổi tiếng trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc nhờ gia tài diễn xuất đồ sộ. Kim Young Ok từng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Vườn Sao Băng, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, Quân Vương Bất Diệt, Gia Đình Đá Quý, Hometown Cha-Cha-Cha, Squid Game…

Tuy nhiên, ít ai biết rằng nữ nghệ sĩ gạo cội có cuộc sống vất vả, nhiều nỗi lo đằng sau ống kính. Theo Kim Young Ok, bà đã làm việc chăm chỉ trong 67 năm để nuôi 3 người con. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 86, "người bà quốc dân" vẫn không dám nghỉ ngơi, giảm khối lượng công việc để an hưởng tuổi già.

Kim Young Ok làm việc không ngừng nghỉ để nuôi con. Đến hiện tại, bà vẫn chưa thể an hưởng tuổi già ở tuổi 86

"Tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để nuôi 3 con. Dù kết thúc công việc ở phim trường nhưng về đến nhà tôi chưa kịp thay quần áo, đã phải tất bật chuẩn bị bữa tối cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa. Thấy tôi vất vả, chồng từng khuyên tôi bỏ việc, nhưng tôi không đồng ý vì không muốn chồng có thêm gánh nặng kinh tế. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không thể ngồi yên dù chỉ 1 giây khi ở nhà. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng liệu bản thân có bị nghiện công việc không và tại sao tôi lại khiến mình mệt mỏi như vậy'", bà Kim Young Ok trải lòng trên sóng truyền hình.

Sau đó, Kim Young Ok tâm sự rằng bà đã chăm sóc cháu trai ốm yếu, bị liệt thân dưới trong 8 năm qua. Theo nữ diễn viên gạo cội, cháu trai bà đã bị tai nạn ô tô do 1 tài xế say rượu gây ra và mất khả năng đi lại. Tuổi cao sức yếu khiến ngôi sao gạo cội gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc cháu trai bị bại liệt. Nhưng vì thương cháu và thương con, bà vẫn cố gắng cáng đáng. "Chăm sóc 1 người bị bệnh ở tuổi 86 mệt lắm. Nhưng khi nghe cháu nói rằng 'Món ăn bà nấu là ngon nhất', tôi lại xúc động và tiếp tục đi nấu nướng, hỗ trợ các con chăm cháu", bà Kim Young Ok chia sẻ.

Ở tuổi 86, nữ diễn viên Kim Young Ok vẫn phụ giúp con cái chăm sóc cháu trai bị bại liệt sau tai nạn giao thông

Bên cạnh đó, nữ diễn viên gạo cội xứ kim chi tiết lộ rằng bà rất lo lắng mỗi khi gặp vấn đề sức khỏe vì đã ở độ tuổi gần đất xa trời. Mùa hè năm ngoái, bà bị té ngã trong phòng tắm và phải nằm bất động suốt 3 ngày. Thời điểm đó, bà đã rất bất an vì sợ bản thân không thể khỏe lại. "Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Tôi cảm thấy mình có thể sẽ ra đi trong khi ngủ bất kỳ lúc nào. Ngay cả khi bị cảm lạnh, tôi vẫn cảm thấy như có điều gì đó lớn lao sắp xảy ra. Tôi sợ phải rời xa con cháu thân yêu của mình", bà Kim Young Ok nói.

Theo Kim Young Ok, bà không thích sống ở viện dưỡng lão. Nguyện vọng của bà là được kết thúc cuộc đời ở nhà và hy vọng không phải nhìn thấy con cháu rời khỏi thế giới trước mình. "Tôi muốn được ra đi trong vòng tay con cháu. Tôi cũng cảm thấy đau khổ, trống rỗng khi chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi hy vọng mình không phải trải qua tình cảnh đau đớn như vậy", sao nữ gạo cội tâm sự.

"Người bà quốc dân" không thích sống trong viện dưỡng lão và có nguyện vọng được kết thúc cuộc đời ở nhà bên con cháu

Chia sẻ về cuộc sống tuổi già nhiều nỗi lo của Kim Young Ok khiến nhiều khán giả xót xa. Họ mong "người bà quốc dân" dành thời gian nghỉ ngơi, không nên lao tâm, lao lực quá mức và chúc bà có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tái ngộ khán giả trong những vai diễn ý nghĩa trên màn ảnh.

Nguồn: News1

