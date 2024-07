Xót xa tiễn đưa vợ chồng giám đốc doanh nghiệp bị đầu độc ở Thái Lan

Liên quan đến vụ đầu độc tại Thái Lan, sáng 24-7, gia đình đã tổ chức an táng cho ông Phạm Hồng Thanh (51 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phượng (47 tuổi, vợ ông Thanh). Linh cữu vợ chồng ông Thanh được đưa đi an táng tại Long Thành, Đồng Nai.

Người nhà cho biết ông Thanh là Giám đốc Công ty T.N.P. còn bà Phượng là kế toán công ty. Vợ chồng ông Thanh có 3 con (2 gái, 1 trai), hai con đầu đang học đại học, con gái út đang học lớp 12. Bà Phượng có mối quan hệ họ hàng với chồng bà Nguyễn Thị Phương Lan (ngụ TP Đà Nẵng), từ đó biết bà Sherine Chong (56 tuổi, người Mỹ gốc Việt).

Con trai đầu bên di ảnh ba mẹ

Bà Sherine Chong giới thiệu mình là vợ tỉ phú và thông qua vợ chồng bà Phương Lan, vợ chồng ông Thanh đã cho bà Sherine Chong mượn số tiền khoảng 7 tỉ đồng.

"Đầu tháng 7-2024, vợ chồng anh Thanh nói với người thân trong gia đình là bà Sherine Chong hẹn sang Thái Lan gặp một vị sư để làm lễ cầu phúc, cầu an và may mắn. Từ đó, vợ chồng anh Thanh cùng chị Phương Lan bay sang Thái gặp bà Sherine Chong. Nói thật, lúc đi chỉ nghĩ là đi làm lễ cầu may mắn thì vợ chồng anh Thanh mới đi. Chứ anh Thanh làm doanh nghiệp xây dựng công việc bộn bề, không có thời gian đi đâu cả", ông Phạm Thanh Long (50 tuổi, em trai ông Thanh) nghẹn ngào kể.

Bạn bè đến chia buồn cùng gia đình

Về số tiền 7 tỉ đồng, người nhà xác nhận là vợ chồng ông Thanh có đòi bà Sherine Chong tuy nhiên cũng không quá gay gắt như truyền thông đưa tin. "Về công việc làm ăn, đầu tư thì vợ chồng anh Thanh cũng không chia sẻ nhiều. Chúng tôi chỉ biết là bà Sherine Chong thường xuất hiện với bề ngoài giàu có. Em gái chị Phượng có gặp bà ấy một lần ở Việt Nam, ngoài ra gia đình cũng không thân thiết với bà này", ông Long nói thêm.

Vợ chồng ông Thanh được đưa về Việt Nam ngày 21-7

Khi nhận được hung tin, ông Long cùng con trai lớn ông Thanh và hai người thân tức tốc bay sang Thái Lan để tìm hiểu thông tin. Tại Thái, gia đình ông Long được cảnh sát Thái Lan và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ về mặt pháp lý, giấy tờ. Sau khi làm các thủ tục pháp y phục vụ công tác điều tra, ngày 21-7, thi hài vợ chồng ông Thanh được đưa về Việt Nam.

Em trai ông Phạm Hồng Thanh chia sẻ thêm: "Sự ra đi quá đột ngột của anh chị là nỗi đau, nỗi mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình chúng tôi, đặc biệt là các con anh Thanh, chúng chưa trưởng thành nhưng đã mất cả cha lẫn mẹ. Hiện tại gia đình sẽ tiếp quản, điều hành công ty và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những việc, dự án còn dang dở mà công ty đang thực hiện ở Phú Yên".