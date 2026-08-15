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XSHCM 15/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/8/2026

| | Xã hội

XSHCM 15/8, kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/8/2026, xổ số TP.HCM thứ Bảy ngày 15/8/2026, xổ số Hồ Chí Minh ngày 15/8.

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 15/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 15/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/8/2026- Ảnh 1.

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 15/8/2026.

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các kỳ quay thưởng trước

- XSHCM 10/8/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 10/8/2026 có giải đặc biệt là 339922 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 15/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/8/2026- Ảnh 2.

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 10/8/2026

- XSHCM 8/8/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 8/8/2026 có giải đặc biệt là 209039 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 15/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/8/2026- Ảnh 3.

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 8/8/2026

- XSHCM 3/8/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 3/8/2026 có giải đặc biệt là 574027 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 15/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/8/2026- Ảnh 4.

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 3/8/2026

- XSHCM 1/8/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 1/8/2026 có giải đặc biệt là 752169 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 15/8 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/8/2026- Ảnh 5.

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 1/8/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải bảo đảm còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn đổi thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn theo quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ được lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có Công ty XSKT Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có Công ty XSKT Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay 15/8/2026 tại TP.HCM trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Hoàng Lan/ VTC News

VTC News

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