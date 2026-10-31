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XSHCM 31/10 - Kết quả xổ số TP.HCM ngày 31 tháng 10

| | Xã hội

XSHCM 31/10, XSHCM được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết TP.HCM, quay thưởng lúc 16h10 thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần, kết quả XSMN cập nhật trên vtcnews.vn.

XSHCM 31/10 - Kết quả xổ số TP.HCM ngày 31 tháng 10 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h10. Kết quả XSHCM 31/10/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 31/10 - Kết quả xổ số TP.HCM ngày 31 tháng 10 - Ảnh 1.

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các kỳ quay thưởng trước

- XSHCM 26/10/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 26/10/2026 có giải đặc biệt là 472899 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 31/10 - Kết quả xổ số TP.HCM ngày 31 tháng 10 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 26/10/2026

- XSHCM 24/10/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 24/10/2026 có giải đặc biệt là 698440 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 31/10 - Kết quả xổ số TP.HCM ngày 31 tháng 10 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 24/10/2026

- XSHCM 19/10/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 19/10/2026 có giải đặc biệt là 091891 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 31/10 - Kết quả xổ số TP.HCM ngày 31 tháng 10 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 19/10/2026

- XSHCM 17/10/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 17/10/2026 có giải đặc biệt là 590803 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 31/10 - Kết quả xổ số TP.HCM ngày 31 tháng 10 - Ảnh 5.

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 17/10/2026

- XSHCM 12/10/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 12/10/2026 có giải đặc biệt là 290770 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 31/10 - Kết quả xổ số TP.HCM ngày 31 tháng 10 - Ảnh 6.

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 12/10/2026

- XSHCM 10/10/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 10/10/2026 có giải đặc biệt là 517827 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 31/10 - Kết quả xổ số TP.HCM ngày 31 tháng 10 - Ảnh 7.

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 10/10/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải bảo đảm còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn đổi thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn theo quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ được lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có Công ty XSKT Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có Công ty XSKT Cần Thơ , Sóc Trăng, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có Công ty XSKT Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay 31/10/2026 tại TP.HCM trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Hoàng Lan/VTC News

VTC News

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