Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

XSMB 21/9 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/9/2026 - XSMB ngày 21 tháng 9

| | Xã hội

XSMB 21/9/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 21/9 được cập nhật lúc 18h15, theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.

Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 21/9/2026

XSMB 21/9 - Xổ số miền Bắc 21/9. KQXSMB hôm nay 21/9/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15 bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN). Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/9/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 21/9 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/9/2026 - XSMB ngày 21 tháng 9 - Ảnh 1.

Xem lại kết quả XS miền Bắc gần đây

- Xổ số miền Bắc ngày 20/9/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 20/9/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/9/2026, xổ số miền Bắc Chủ nhật hằng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

XSMB 21/9 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/9/2026 - XSMB ngày 21 tháng 9 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/9/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 19/9/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 19/9/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/9/2026, xổ số miền Bắc thứ Bảy hằng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSND).

XSMB 21/9 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/9/2026 - XSMB ngày 21 tháng 9 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/9/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 18/9/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 18/9/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/9/2026, xổ số miền Bắc thứ Sáu hằng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

XSMB 21/9 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/9/2026 - XSMB ngày 21 tháng 9 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/9/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 17/9/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 17/9/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/9/2026, xổ số miền Bắc thứ Năm hằng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

XSMB 21/9 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/9/2026 - XSMB ngày 21 tháng 9 - Ảnh 5.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/9/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 16/9/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 16/9/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/9/2026, xổ số miền Bắc thứ Tư hằng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 21/9 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/9/2026 - XSMB ngày 21 tháng 9 - Ảnh 6.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/9/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Nam Định (XSND).

- Chủ nhật: Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Để hoàn tất thủ tục nhận thưởng XSMB, người trúng cần mang theo tờ vé số còn nguyên vẹn cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ theo quy định của đơn vị trả thưởng.

Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ giúp công ty xổ số kiến thiết kiểm tra tính hợp lệ của vé, xác minh người nhận giải và hoàn tất việc chi trả nhanh chóng, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người trúng thưởng theo đúng quy định.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

Ngay sau khi mua vé xổ số miền Bắc , người chơi nên giữ vé ở nơi khô ráo, tránh làm gấp, rách, thấm nước hoặc để mờ các thông tin in trên vé. Đây là yếu tố quan trọng để tờ vé đủ điều kiện xác minh khi lĩnh thưởng.

Trong trường hợp vé bị tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc hư hỏng khiến không thể kiểm tra tính hợp lệ, đơn vị phát hành có quyền từ chối chi trả giải thưởng theo quy định. Vì vậy, việc bảo quản cẩn thận tờ vé cho đến khi kết thúc thời hạn lĩnh thưởng sẽ giúp bảo vệ tối đa quyền lợi của người chơi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số hôm nay tại 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.

Diệu Hân/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ điều tra các loại giao dịch chuyển tiền sau

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ điều tra các loại giao dịch chuyển tiền sau Nổi bật

Tất cả người dân sử dụng Zalo chú ý thông báo mới từ công an

Tất cả người dân sử dụng Zalo chú ý thông báo mới từ công an Nổi bật

XSMT 21/9 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 21/9/2026 - XSMT ngày 21 tháng 9

XSMT 21/9 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 21/9/2026 - XSMT ngày 21 tháng 9

18:10 , 21/09/2026
Bỏ điểm cộng IELTS: Vì sao chuyên gia đề nghị lùi thời điểm áp dụng?

Bỏ điểm cộng IELTS: Vì sao chuyên gia đề nghị lùi thời điểm áp dụng?

17:47 , 21/09/2026
XSMN 21/9 - Kết quả XSMN ngày 21/9/2026 - Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9

XSMN 21/9 - Kết quả XSMN ngày 21/9/2026 - Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9

17:31 , 21/09/2026
Loạt "kiều nữ" bị bắt giữ trong đường dây ma túy cùng giang hồ Hoàng Nato

Loạt "kiều nữ" bị bắt giữ trong đường dây ma túy cùng giang hồ Hoàng Nato

17:20 , 21/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên