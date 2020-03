Xu hướng đầu tư đất nền dịch chuyển về các thành phố mới ven TP.HCM

Nhà đầu tư "Nam tiến"

Xu hướng giới đầu tư miền Bắc và miền Trung tìm đến thị trường BĐS phía Nam xuất hiện và phổ biến trong nhiều năm trở lại đây. Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân chủ yếu là nền kinh tế TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang phát triển với tốc độ nhanh, lượng cư dân "Nam tiến" lập nghiệp ngày càng nhiều đã đẩy nhu cầu nhà ở tăng cao.

Trong khi đó, quỹ đất tại TP.HCM đã dần cạn kiệt. Quy hoạch xây dựng những dự án hạ tầng trọng điểm kết nối giữa trung tâm về các tỉnh và chính sách triển khai các dự án khu dân cư của nhiều chủ đầu tư tạo điều kiện để thị trường BĐS vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai, Long An,… phát triển mạnh mẽ. Điều này thúc đẩy các nhà đầu tư miền Bắc, miền Trung dịch chuyển về đây tìm kiếm cơ hội mới.

2019 là năm ghi nhận rõ ràng sức mua đang có dịch chuyển mạnh từ các thành phố trung tâm về địa bàn các thành phố mới nổi tại phía Nam. Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, ngoài một số thị trường điểm như Hà Nội, TP.HCM, nhu cầu tìm kiếm BĐS tại Đà Nẵng giảm 13%, Khánh Hòa giảm 2%. Các tỉnh ven TP.HCM lại có lượt tìm kiếm tăng như Bình Dương tăng 8%, Long An tăng 12%, Đồng Nai tăng 22%.

Trong đó, phân khúc được ưa chuộng chủ yếu là đất nền, bởi kênh đầu tư này không cần dòng vốn quá cao so với các dòng sản phẩm khác, lại có tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian, tính thanh khoản nhanh và khả năng lướt sóng tốt.

Thành phố mới Thuận An – Điểm đầu tư BĐS tiềm năng phía Nam

Một trong những khu vực ghi nhận lượng giao dịch BĐS nhiều nhất thời gian gần đây là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sở hữu vị trí địa lý giáp với đô thị năng động nhất cả nước là TP.HCM, thành phố Thuận An đang có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và tốc độ đô thị hóa nhanh. Nhiều năm qua, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Thuận An được đầu tư, hoàn thiện, góp phần thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Toàn thành phố hiện có 3 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp tập trung, thu hút 2.368 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cơ sở hạ tầng và kinh tế phát triển, BĐS thành phố Thuận An được các nhà đầu tư săn đón.

Với sự phát triển vượt bậc đó, nhiều người dân đang chọn thành phố Thuận An là nơi an cư lạc nghiệp. Theo kết quả điều tra dân số năm 2019, thành phố Thuận An có 508.433 người, chiếm khoảng 22% dân số toàn tỉnh Bình Dương. Không chỉ vậy, thành phố Thuận An còn nằm trong danh sách những địa phương có mật độ dân số cao hàng đầu Bình Dương, đạt 6.074 người/km2. Dân số tăng nhanh kéo theo nhu cầu nhà ở tăng cao. Đây là lý do đất nền khu vực này được các nhà đầu tư săn đón. Nổi bật là dự án đất nền Thuận An Central do Lê Phong làm Chủ đầu tư và CenLand là Đơn vị phát triển và phân phối độc quyền.

Thuận An Central là dự án khu dân cư với quy mô 156 nền, tọa lạc ngay mặt tiền đường Thuận An Hòa, trung tâm thành phố Thuận An. Từ dự án, cư dân dễ dàng lưu thông vào trung tâm TP.Thủ Dầu Một cũng như TP.HCM chỉ trong vòng 15-30 phút. Không chỉ vậy, dự án còn nằm trong khu dân cư hiện hữu, gần chợ, trường học các cấp, các trung tâm thương mại như Thiên Hòa; Aeon Mall và các Khu công nghiệp lớn như VSIP1; Việt Hương…

Dự án có pháp lý hoàn thiện, 100% đất nền đã có sổ đỏ riêng. Chỉ cần thanh toán 30% giá trị, khách hàng có thể nhận sổ xây nhà để ở hoặc cho thuê, kinh doanh sinh lời.