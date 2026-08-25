Xử lý hơn 3.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong một tháng

Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ hàng nhập lậu tại phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoài Nam

Theo Báo cáo kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9-2026 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa trong tháng 8 cơ bản ổn định, nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Đáng chú ý, nhu cầu đối với các nhóm hàng phục vụ mùa khai trường như văn phòng phẩm, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, trang phục học sinh và hàng hóa chuẩn bị cho Tết Trung thu có xu hướng tăng mạnh. Dự báo, sức mua bánh Trung thu, đồ chơi trẻ em tiếp tục tăng cao trong tháng tới.

Trong khi đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều địa bàn, lĩnh vực, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và có sự chuyển dịch mạnh từ phương thức truyền thống sang môi trường số. Các hành vi vi phạm trong tháng 8 chủ yếu tập trung vào kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm về nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kinh doanh xăng dầu và thương mại điện tử.

Trên môi trường số, nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và nền tảng livestream để kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu; thường xuyên thay đổi tài khoản, địa điểm, phương thức thanh toán và lập kho ẩn tại khu vực ven đô. Qua biên giới, hàng hóa vi phạm được chia nhỏ, vận chuyển nhiều lần hoặc qua dịch vụ chuyển phát nhanh; một số đối tượng khai sai mã HS, xuất xứ để gian lận thuế. Mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng và hàng có thuế suất cao.

Trong kỳ báo cáo từ ngày 16-7 đến 15-8-2026, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương đã kiểm tra 4.469 vụ, phát hiện và xử lý 3.529 vụ vi phạm; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 39,9 tỷ đồng. Riêng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 4.462 vụ, phát hiện, xử lý 3.522 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 36,82 tỷ đồng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 23,357 tỷ đồng, trong đó, hàng hóa tịch thu trị giá hơn 11 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy gần 12 tỷ đồng.

Cùng kỳ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành 5 quyết định xử phạt 5 doanh nghiệp với tổng số tiền 3,12 tỷ đồng, tập trung vào các vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cục Xúc tiến thương mại kiểm tra 2 đơn vị, xử phạt tổng cộng 46,25 triệu đồng đối với các vi phạm trong hoạt động khuyến mại.

Ở từng lĩnh vực, việc kiểm tra tiếp tục được triển khai tập trung. Đối với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng nhập lậu, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 1.470 vụ, thu nộp ngân sách hơn 12,909 tỷ đồng. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, 996 vụ được kiểm tra, xử lý, số tiền thu nộp ngân sách hơn 10,135 tỷ đồng. Riêng thương mại điện tử, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 83 vụ, xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng…

Trong tháng 9-2026, các lực lượng tập trung kiểm tra những tuyến, địa bàn, lĩnh vực và nhóm hàng có nguy cơ cao, nhất là thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, xăng dầu, thuốc lá, hàng tiêu dùng và những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, giám sát hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử; phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan, thuế, y tế, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nền tảng và đơn vị chuyển phát để phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, hoàn thiện pháp luật và xử lý nghiêm cán bộ có hành vi bảo kê, tiếp tay cho vi phạm.