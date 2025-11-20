Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xử lý tài xế ô tô đi vào đường cấm ở trung tâm TP Cần Thơ

20-11-2025 - 14:10 PM | Xã hội

Tài xế lái ô tô đi vào đường cấm ở trung tâm TP Cần Thơ đã gây xôn xao mạng xã hội sau khi bị camera hành trình ghi lại.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao clip một ô tô có gắn camera hành trình, đi từ đường Phan Đình Phùng vào đường Ngô Văn Sở (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thì gặp một ô tô mang biển kiểm soát 65A-569.73 di chuyển theo chiều ngược lại (khu vực có biển cấm ô tô).

CLIP: Tài xế điều khiển ô tô 65A-569.73 đi vào đường cấm bị camera hành trình ghi lại. Nguồn: MXH

Khi xuống xe, tài xế điều khiển phương tiện 65A-569.73 tranh cãi với tài xế gắn camera, khiến giao thông tại chỗ ùn tắc.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm tài xế điều khiển phương tiện 65A-569.73 vì tuyến đường Hòa Bình vào Nguyễn Văn Sở có biển cấm ô tô nhưng tài xế này vẫn chạy vào.

Ngày 20-11, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý đối với ông P.N.T (SN 1993, ngụ tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ) về hành vi điều khiển xe ô tô đi vào đường cấm.

Xử lý tài xế ô tô đi vào đường cấm ở trung tâm TP Cần Thơ- Ảnh 1.

Hình ảnh tài xế điều khiển phương tiện 65A-569.73 vào đường Ngô Văn Sở. Ảnh cắt từ clip

Vào khoảng 20 giờ 5 phút ngày 8-11, ông P.N.T điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 65A-569.73 lưu thông vào đường cấm tại trước số 21, đường Ngô Văn Sở. Hành vi này bị người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngay sau khi clip được lan truyền, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã tiếp nhận thông tin và chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ để xác minh, xử lý. Qua làm việc, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ đã lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Ca Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo nóng tới tất cả người dân khi nhận được thông báo dưới đây

Cảnh báo nóng tới tất cả người dân khi nhận được thông báo dưới đây Nổi bật

Cận cảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi

Cận cảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi Nổi bật

Bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 2009

Bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 2009

12:59 , 20/11/2025
Quyết định truy nã Bùi Xuân Giang

Quyết định truy nã Bùi Xuân Giang

12:40 , 20/11/2025
Chân dung Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong

Chân dung Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong

11:46 , 20/11/2025
Công an có mặt tại cửa hàng vàng bạc nổi tiếng ở Đắk Lắk

Công an có mặt tại cửa hàng vàng bạc nổi tiếng ở Đắk Lắk

11:39 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên