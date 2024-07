Xuất hiện căn hộ săn mây mang không gian sống “chữa lành” tại phía Bắc Sài Gòn

Sở hữu nhiều điểm cộng về vị trí khi nằm giữa phố thị nhưng vẫn có riêng cho mình quang cảnh độc đáo với 03 mặt giáp sông, hồ. A&T Sky Garden có thiết kế 90% căn hộ có view sông, 100% các phòng ngủ đều được đón gió và ánh sáng tự nhiên, giúp cư dân mỗi ngày đều có thể đón nguồn năng lượng tươi mới cùng vượng khí dồi dào từ vùng đất trù phú ngay khu vực phía Bắc Sài Gòn.

Chủ đầu tư (CĐT) dự án, A&T Group cho biết: Toàn bộ ý đồ sắp xếp về tiện ích và không gian sống được CĐT dựa trên việc tạo nên chốn an cư giúp cư dân tăng trưởng nhóm "hormone hạnh phúc" một cách tự nhiên, kiến tạo không gian sống đậm chất "healing" đáng mơ ước của đại bộ phận cư dân tại các thành phố lớn hiện nay.

Hormone hạnh phúc đóng vai trò ngày một quan trọng trong cuộc sống hiện đại khi người dân buộc phải sống nhanh, sống vội.

Tại A&T Sky Garden hội tụ đủ tất cả các yếu tố cần và đủ để tạo nên một không gian sống tăng cường hormone hạnh phúc và "healing". Khu căn hộ sở hữu bộ tiện ích đáp ứng nhu cầu an cư của nhiều thế hệ khác nhau từ mua sắm, luyện tập thể dục thể thao, vui chơi thư giãn dành cho người lớn; học tập, vui chơi an toàn dành cho con trẻ như: Sân tập Golf 3D, Yoga, Gym, thư viện, khu leo núi cho trẻ em, nhà trẻ quốc tế, công viên, siêu thị, sky Pool – hồ bơi chân mây, hồ sục Jacuzzi, hồ bơi trẻ em, quầy Bar và Café,… Không chỉ thế, A&T Sky Garden (hay còn gọi là chung cư Khu vườn trên mây A&T) dành nhiều tâm huyết để xây dựng không gian sống xanh kêt với hợp với "không gian săn mây" độc đáo hiếm có mang tính biểu tượng của phía Bắc Sài Gòn tại sân thượng của dự án mang tên "Khu vườn trên mây".

Cụ thể, tầng cao nhất của dự án được thiết kế theo chủ đề khu vườn trên mây, có đầy đủ không gian cho con trẻ, ông bà và bố mẹ. CĐT bật mí, mỗi mảng xanh phục vụ cho hoạt động tái tạo năng lượng, tăng cường các hormone hạnh phúc được sắp đặt theo những chủ đề riêng biệt như: Công viên trên không Oasis Sky Park; Vườn thiền Sky Zen Garden & Yoga Sky Zone; Đường dạo bộ trên không Panaroma Sky Walk; Khu vui chơi trẻ em Kids Skyland; Khu BBQ Sky Garden Terrace; Đài quan sát Skyview Conner; Cầu vọng cảnh Sky Bridge, ... A&T Sky Garden kiến tạo nên những "điểm đến" yêu thích mỗi ngày của cư dân, vừa mang đến giá trị về tăng cường sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, vừa là niềm tự hào dành riêng cho cư dân.

"A&T Sky Garden là dự án đầu tay khi chúng tôi khi Nam tiến, không ngoa khi khẳng định rằng chúng tôi dành trọn 100% tâm huyết và luôn tư duy mở để mang lại những đột phá về tiện ích, không gian sống cho cư dân". Đại diện CĐT dự án chia sẻ.

Sự phát triển nhanh chóng của cuộc sống, cư dân hoặc quên hoặc tạm gác việc nuôi dưỡng không chỉ về thể chất mà quan trọng hơn còn có cả tinh thần. Những giá trị vô hình của tinh thần tác động đáng kể đến sự phát triển của mỗi cá nhân, đặc biệt trong xã hội sống nhanh, sống vội, việc bồi dưỡng và nuôi dưỡng cảm xúc, "chữa lành" đã trở thành những từ khóa hàng triệu người tìm kiếm. A&T Sky Garden hướng đến mục tiêu không chỉ là nơi an cư mà còn là không gian sống lý tưởng và đáng tự hào, mang lại những phút giây hạnh phúc mỗi ngày cho cư dân.