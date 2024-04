Xuất hiện câu hỏi Ai Là Triệu Phú khiến sinh viên 4 trường ĐH bàn tán cực "xôm", về một địa danh không phải ai cũng biết

Ai Là Triệu Phú là phiên bản Việt hóa của chương trình truyền hình của nước Anh Who Wants to Be a Millionaire? . Trải qua 19 năm phát sóng, đây vẫn là chương trình nhận được sự quan tâm của những người đam mê chinh phục tri thức.

Mới đây, MXH rần rần một một câu hỏi trong chương trình khiến sinh viên 4 trường ĐH tại Hà Nội bàn tán rôm rả. Theo đó, câu hỏi như sau: "Trong khuôn viên ngôi trường nào sau đây ở Hà Nội có một ngôi chùa cổ".

4 đáp án chương trình đưa ra là: A: Đại học Sư phạm Hà Nội; B: Đại học Dược Hà Nội; C: Đại học Mỏ - Đại chất; D: Đại học Thủy lợi.

Sau một hồi tranh luận, đa phần netizen cho rằng đáp án là bên trong trường Đại học Sư phạm Hà Nội có một ngôi chùa cổ và đây cũng chính là đáp án của chương trình.

Ngôi trường nào bên trong khuôn viên Đại học Sư phạm Hà Nội?

Cho những ai chưa biết, chùa Thánh Chúa tọa lạc trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bên cạnh là Đại học Quốc Gia Hà Nội thuộc phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Theo Tạp chí Người Hà Nội Online , căn cứ nguồn tư liệu thành văn còn lưu giữ tại chùa như văn bia, chuông, câu đối hoành phi và sách sử cho biết chùa có khởi nguồn tạo dựng từ thời Lý và trở thành một danh lam thắng tích nổi tiếng ở phía tây kinh thành Thăng Long. Sách Đại Việt sử ký toàn thư đã ghi lại: " Năm Quý Mão (1063) vua Lý Thánh Tông đã 40 tuổi chưa có con trai, sai chi hậu nội nhân là Nguyễn Bông làm lễ cầu tự ở chùa Thánh Chúa. Sau đó Ỷ Lan phu nhân có mang sinh ra Thái tử Càn Đức là Lý Nhân Tông…".

Chùa Thánh Chúa

Chùa Thánh Chúa thờ Phật, thờ Mẫu và thờ Nguyên Phi Ỷ Lan, người đã có công tu bổ chùa vào thời nhà Lý. Chuyện kể rằng, vào những năm tháng cuối đời Nguyên Phi Ỷ Lan rất quan tâm đến Phật Pháp và cho xây hàng trăm ngôi chùa ở Thăng Long trong đó có chùa Thánh Chúa. Nhiều vị vua nhà Lý cũng đã về chùa Thánh Chúa để nghiên cứu đạo Phật, khi đó Phật giáo là Quốc giáo của Đại Việt.

Chùa Thánh Chúa khang trang, rộng rãi, là một trong số ít những ngôi chùa ở nội thành Hà Nội vẫn có vườn cây, ao cá mang đậm chất của những ngôi chùa trong những làng quê Việt.

Tổng hợp