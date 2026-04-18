Xuất hiện lệnh bán khống gần 800 triệu USD chỉ 20 phút trước khi giá dầu sụt 11%: Mỹ chính thức vào cuộc điều tra

Anh Dũng | 18-04-2026 - 12:55 PM | Tài chính quốc tế

Theo Reuters, các nhà đầu tư đã cược khoảng 760 triệu USD vào việc giá dầu sụt giảm chỉ 20 phút trước khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz vào ngày 17/4.

Đây là một vụ đặt cược lớn nhắm vào mặt hàng hàng được giao dịch nhiều nhất thế giới, ngay trước thềm các thông báo quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Trung Đông.

Những giao dịch quy mô lớn và có thời điểm chuẩn xác đến mức khó tin trong vài tháng qua đã khiến các nhà lập pháp và chuyên gia pháp lý Mỹ lo ngại. Họ cho rằng các quyết định xoay quanh chiến sự và ngoại giao có thể đang mang lại lợi thế cho một số nhà giao dịch trên thị trường phái sinh vốn đầy biến động và thiếu minh bạch.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy trong khoảng thời gian từ 12h24 phút đến 12h25 phút theo giờ GMT, các nhà đầu tư đã bán tổng cộng 7.990 lô hợp đồng dầu thô Brent tương lai.

Dựa trên mức giá tại thời điểm đó, những giao dịch này có trị giá khoảng 760 triệu USD. Đến 12h45 phút giờ GMT, Ngoại trưởng Iran đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội X về việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuzvcho các tàu thương mại theo thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon.

Thông báo này ngay lập tức khiến giá dầu thô lao dốc tới 11% chỉ trong ít phút sau đó.

Trước đó, Reuters cũng đưa tin về một khoản cược trị giá khoảng 950 triệu USD diễn ra chỉ vài giờ trước khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn hai tuần vào ngày 7/4.

Vào ngày 23/3, các nhà đầu tư cũng bán ra 500 triệu USD dầu thô chỉ trong vòng 15 phút trước khi Tổng thống Donald Trump thông báo hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Tuyên bố đó của ông Trump đã khiến giá dầu thô sụt giảm 15%.

Một nguồn thạo tin cho biết Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang tiến hành điều tra một loạt giao dịch dầu tương lai này. Cuộc điều tra tập trung vào các lệnh bán được thực hiện ngay trước những thay đổi chính sách lớn của ông Trump liên quan đến cuộc chiến tại Iran, bao gồm cả các giao dịch diễn ra vào ngày 23/3 và 7/4.

Theo Reuters

