Xuất hiện thông tin cô gái "ăn bò Wagyu quỵt tiền" có tiền sử điều trị tại bệnh viện tâm thần: Dân mạng lập tức chia làm 2 phe

Tối ngày 28/5, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một cô gái gọi đồ ăn tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao nhưng sau đó không trả tiền.

Theo anh S (quản lý nhà hàng), sự việc xảy ra tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Một cô gái vào nhà hàng, yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món cao cấp gồm: bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức, hoa quả… Tổng số tiền cần thanh toán là hơn 11 triệu đồng.

Cô gái vào nhà hàng gọi món không trả tiền đang làm việc với cơ quan chức năng.

Theo quản lý khách sạn này, khi mới vào, cô gái ăn mặc sang trọng, nói chuyện lịch sự. Sau khi nhà hàng đến giờ chuẩn bị đóng cửa, nhân viên in hóa đơn tính tiền thì cô gái này "tỏ ra ngây ngô và không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào".

Nam quản lý nhà hàng cho biết anh đã ra nói chuyện với khách hàng, đồng thời liên hệ công an can thiệp song cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm ra ghế sofa. Sau đó, cô này rời đi mà không trả tiền.

Ngay khi hình ảnh về cô gái "bùng tiền'' tại nhà hàng 5 sao được chia sẻ, không ít người nhanh chóng nhận ra cô gái này chính là ''thánh ăn quỵt'' từng bị hàng loạt quán ăn, nhà hàng ở Hà Nội bóc phốt trước đó. Và hầu hết các nhà hàng đó đều phải cắn răng tự bù tiền và để cô gái đó rời đi.

Theo những clip được đăng tải, cô gái thường lựa chọn những nhà hàng sang trọng để dùng bữa. Tuy nhiên, đến khi thanh toán cô gái lại "trở mặt'', sử dụng nhiều chiêu thức khác nhau để bùng tiền bữa ăn như không có tiền mặt, không có điện thoại để chuyển khoản, trả tiền ăn bằng cách giải ngân, hay vờ đi vệ sinh rồi "chuồn".

Trước vụ "bò Wagyu", cô gái từng bị tố bùng tiền hàng loạt nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội

Tháng 8/2023, đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái bùng tiền tại một nhà hàng ở Hà Nội cũng đã được chia sẻ. Sau khi chủ cửa hàng hỏi "Bạn có tiền để thanh toán bữa ngày hôm nay không?" thì cô gái tủm tỉm cười rồi nói, ''cái bill này hết có nhiều đâu, bạn trả giúp mình được không?" khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng bật ngửa.

Sau đó, vị chủ quán khẳng định có thể cho không bữa ăn này với điều kiện cô gái phải ở lại dọn dẹp quán, rửa bát sạch sẽ. Tuy nhiên, cô gái vẫn hồn nhiên ngồi nói chuyện và rủ chủ quán đi rửa bát cùng mình. Sau khi không thể nói chuyện với "thánh quỵt'' vào lúc 2h sáng, chủ quán đã đề nghị gọi công an.

Những lần ăn quỵt rồi bùng tiền của cô gái tên T. được các nhà hàng, quán ăn chia sẻ trước đó

Tiếp tục vào ngày 26/8/2023, cô gái này tiếp tục bị một quán ăn ở Hà Nội "bóc phốt" khi vào quán gọi liền 11 món, cuối cùng không ăn hết và cũng không có ý định trả tiền. Khi chủ quán ra nói chuyện, thì cô gái này liền ngỏ ý được xin bữa ăn này. "Chị ơi chị cho em bữa này, em đang chửa em mệt quá". Sau một lúc đôi co qua lại không giải quyết được gì thì chủ quán cũng đành để cô gái này rời đi.

Năm 2021, một cửa hàng đã đứng ra "bóc phốt" người phụ nữ "bùng" số tiền khá lớn sau khi ăn uống tại nhà hàng, cụ thể là 6 triệu đồng. Theo bài đăng, sau khi mời công an khu vực vào giải quyết, phía nhà hàng nhận được thông báo, vị khách này là đối tượng tâm thần. Tình huống này cũng đã được lực lượng chức năng xử lý theo vụ việc dân sự.

Đây chỉ là một trong số nhiều nhà hàng, quán ăn không may gặp phải cô gái chuyên ăn quỵt. Ở mỗi nhà hàng, cô đều đưa ra những lý do khác nhau để quỵt tiền. Thậm chí, cô còn tự xưng mình là "người in tiền", hiện đang giữ chức vụ cao trong Bộ máy Nhà nước nên nhân viên quán không đủ thẩm quyền để đòi hỏi. Cô cũng cho biết, bản thân không dùng tiền mặt hay chuyển khoản mà chỉ giao dịch bằng việc giải ngân, hay lấy lí do không có điện thoại để chuyển khoản hay sẽ thanh toán bill bằng... tiền xu.

Cô gái từng được gia đình đăng tin tìm kiếm vào năm 2023

Ngay sau khi sự việc ''thánh ăn quỵt'' được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người xôn xao.

Theo tìm hiểu được biết, cô gái được mệnh danh là "thánh ăn quỵt'' này là N.T.T. (SN 1993, trú tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Năm 2023, cô gái này từng bị công an đăng thông báo truy tìm

Trước đó, tháng 3/2023, Công an xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường đã đăng thông báo truy tìm cô gái này. Theo nội dung thông báo, cô gái tên T. có tiền sử điều trị bệnh trầm cảm tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc, đã ổn định và được bác sĩ cho về gia đình chăm sóc và quản lí theo dõi, điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, sau khi về nhà, trong lúc người thân không chú ý, T. đã bỏ nhà đi và gia đình không liên lạc được nên phải nhờ cơ quan chức năng đăng tin tìm kiếm.

Được biết, sau khi những thông tin cá nhân của cô gái được mệnh danh là ''thánh ăn quỵt được chia sẻ lên mạng xã hội. Người thân của cô gái cũng đã liên hệ đến ban quản trị một fanpage lớn xin không đưa thông tin, giấy tờ bệnh tật của T. lên MXH.

Dân mạng đưa ý kiến trái chiều

Ngay sau khi nhưng thông tin về cô gái bùng tiền ăn của các nhà hàng được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được nhiều thông tin trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của cô gái và hy vọng sau khi sự việc này được chia sẻ, người thân của T. sẽ tìm được và đưa cô về nhà để theo dõi và tiếp tục điều trị. Đồng thời, không ít người cho rằng, gia đình cô gái nên liên hệ với các nhà hàng không may bị cô gái quỵt tiền để đền bù, trả bill trước đó T. chưa thanh toán. Bởi kinh tế khó khăn, nếu nhân viên nhà hàng phải đền bù số tiền đó thì quá bất công.

''Thông cảm phần nào cho gia đình khi có người mắc bệnh, mong là sau sự việc này gia đình sẽ trông nom, theo dõi cẩn thận hơn. Chẳng ai mong muốn con cái như vậy cả, nên mọi người thông cảm cho cô gái với gia đình chút. Phần nữa, gia đình nên đền bù cho nhà hàng bị bùng bill trước đó, chứ người ta làm ăn cũng khó khăn lại cứ chây ì như thế thì không ổn. Con dại cái mang"", bạn H.A để lại bình luận.

Trong khi đó, nhiều người lại tỏ ra bức xúc khi cho rằng cứ vin vào bệnh tật để đi ăn quỵt khắp nơi rồi thản nhiên rời đi mà không bị xử lý gì thì bức xúc quá. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì không biết sẽ còn xuất hiện thêm bao nhiêu ''thánh ăn quỵt'' khác nữa.

"Cứ có giấy của bệnh viện tâm thần, có tiền sử trầm cảm thì đi ăn không trả tiền được à. Mắc bệnh nhưng vẫn tỉnh táo nhìn menu để gọi món đắt tiền. Ăn xong lại ngây ngô, cười cười bảo không có tiền ăn vạ ở nhà hàng người ta thế làm sao được. Nếu đã mắc bệnh thì gia đình phải có trách nhiệm trông giữ chứ không phải là để ra ngoài đi ăn quỵt như vậy. Nếu mấy nữa không chỉ ăn quỵt mà còn làm hành động nguy hiểm gây hại cho người khác thì sao đây. Thật sự lo lắng", tài khoản S.L chia sẻ.

"Mình thật sự không thông cảm được trong trường hợp này, ăn quỵt một lần thì có thể bảo do sơ suất của gia đình chứ ăn quỵt hàng chục quán ăn từ năm nay sang năm khác mà gia đình vẫn để yên là không ổn rồi. Nếu gia đình mà quyết liệt thì đâu có mấy chuyện trốn đi được, kiểu này là xót con xót cháu không chịu cứng rắn nên mới trốn được thôi. May mà cô gái này mới chỉ ăn quỵt thôi chứ mà có chuyện gì lớn hơn nữa như hại người rồi lại lôi giấy chứng nhận điều trị ở bệnh viện tâm thần ra để nói chuyện à", một bạn khác bức xúc.

Hiện, vẫn chưa rõ cô gái này có thực sự mắc bệnh về thần kinh hay không, tuy nhiên, hành động chuyên quỵt tiền quán ăn, lại hay chửi bới, cự cãi của cô là không thể chấp nhận được và vẫn gây bức xúc trong dư luận.