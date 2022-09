Xuất khẩu cá tra tiếp tục tăng trưởng khả quan, 8 tháng đạt gần 1,8 tỷ USD

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, XK cá tra tháng 8/2022 đạt kim ngạch trên 187 triệu USD, tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng nhẹ so với tháng 7/2022.

Mặc dù giá XK trung bình cá tra sang các thị trường đã giảm một chút so với những tháng trước, nhưng cá tra vẫn là sự lựa chọn của nhiều thị trường trong bối cảnh lạm phát kỷ lục ở nhiều nước. Trong tháng 8, XK cá tra sang tất cả các thị trường đều giữ được tăng trưởng 2-3 con số.

Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, XK cá tra Việt Nam đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng gần 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường số 1 là Trung Quốc đạt gần 500 triệu USD, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ và chiếm 29% tổng XK cá tra Việt Nam; thị trường Mỹ xếp thứ hai với 428 triệu USD, tăng 90% và chiếm 25%.

Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: CK

Trong khi đó, XK tôm tháng 8 giảm so với các tháng trước. Từ mức cao đỉnh điểm 456 triệu USD hồi tháng 5, tới tháng 8 còn 356 triệu USD (tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái). Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, XK tôm đạt mốc 3 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái.



Trong tháng 8, XK tôm sang Mỹ giảm 33%, tổng 8 tháng đầu năm nay, XK tôm sang thị trường này đã giảm gần 10% so với cùng kỳ năm 2021. XK tôm sang Trung Quốc tháng 8 cũng giảm 13%.

Với mặt hàng cá ngừ, sau khi đạt mức cao trên 100 triệu USD vào tháng 3 và tháng 4, XK cá ngừ giảm dần trong các tháng tiếp theo, riêng tháng 8 đạt 85 triệu USD, tăng 74% so với cùng kỳ. Lũy kế tới hết tháng 8/2022, XK cá ngừ đạt gần 734 triệu USD, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn XK mực, bạch tuộc tháng 8/2022 tăng 60% khi đạt 66 triệu USD; lũy kế 8 tháng đầu năm đạt gần 480 triệu USD, tăng 33,5% so cùng kỳ.

Theo VASEP, sau khi duy trì ở mức trên 1 tỷ USD liên tiếp từ tháng 3 tới tháng 6, sang tháng 7, XK thủy sản Việt Nam đã hạ nhiệt, xuống dưới 1 tỷ USD và tiếp tục chiều hướng này trong tháng 8 với doanh số 917 triệu USD, thấp hơn 3% so với tháng 7.

Với kim ngạch 917 triệu USD, XK thủy sản tháng 8 năm nay vẫn tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên mức tăng trưởng này không thể hiện xu hướng lạc quan vì tháng 8 năm ngoái là tháng đỉnh dịch COVID-19 ở khu vực ĐBSCL (sản xuất thủy sản bị gián đoạn, XK rơi xuống mức thấp nhất năm).

Tổng 8 tháng đầu năm 2022, XK thủy sản Việt Nam đạt gần 7,6 tỷ USD, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm 2021.