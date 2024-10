Xuất khẩu chủ yếu cho Việt Nam và Thái Lan, Campuchia đang muốn giảm lượng bán ra mặt hàng này

Theo báo cáo từ Tổng cục Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF), Campuchia đã xuất khẩu hơn 2 triệu tấn sắn tươi trong ba quý đầu năm 2024, đánh dấu mức tăng hơn 160%.

Sự gia tăng này cho thấy nhu cầu sắn tươi mạnh mẽ, có thể là do cả thị trường trong nước và quốc tế thúc đẩy. Theo báo cáo, "trong chín tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn tươi đã vượt 2 triệu tấn, tăng 162,53% so với cùng kỳ năm ngoái", tờ Khmer Times dẫn nguồn.

Tuy nhiên, xuất khẩu sắn khô đạt tổng cộng hơn 860.000 tấn, giảm 12,54% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, diện tích trồng sắn ở Campuchia vào khoảng 700.000 ha.

Phát biểu với Khmer Times , El Chhinh, Chủ tịch Hiệp hội Nông dân trồng sắn (CFA), cho biết sự gia tăng xuất khẩu được thúc đẩy bởi hai yếu tố: mức sản lượng cao và nhu cầu trong nước thấp, vì thị trường sắn của Campuchia chủ yếu hướng đến xuất khẩu thay vì tập trung vào tiêu dùng trong nước.

Ông cho biết chỉ có khoảng 20 đến 30% lượng tiêu thụ trong nước được sử dụng trong nước, phần còn lại được xuất khẩu ra nước ngoài chủ yếu sang Thái Lan và Việt Nam.

Campuchia ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu tích cực.

“Chúng ta sản xuất hơn 10 triệu tấn sắn mỗi năm, trong đó chỉ có khoảng 2 đến 3 triệu tấn được sử dụng trong nước. Về giá cả, sắn khô có giá cao và ổn định, trong khi sắn tươi vẫn có giá cả phải chăng với giá từ 220 đến 400 riel một kg, nhưng giá sắn khô dao động từ 660 đến 750 riel một kg”, Chhinh cho biết.

Ông cho biết thêm rằng trong tương lai ông không muốn xuất khẩu sắn nhiều hơn nữa, ông muốn thấy nhiều nhà máy chế biến sắn hơn trong nước vì ông tin Campuchia có thể chế biến thành bột sắn hoặc các sản phẩm khác để xuất khẩu.

Theo Chhinh, có khoảng 12 nhà máy chế biến sắn, nhưng hiện chỉ có khoảng bốn đến năm nhà máy đang hoạt động.

Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã ban hành Chính sách Sắn Quốc gia 2020-2025, được chính thức phổ biến vào tháng 1/2021 sau khi được chính phủ phê duyệt vào tháng 8/2020.

Chính sách Sắn Quốc gia 2020-2025 nhằm mục đích biến Campuchia thành một quốc gia sản xuất, chế biến và cung cấp các sản phẩm sắn đáng tin cậy để thúc đẩy xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Thái Lan, Việt Nam dẫn đầu thị phần sắn và sản phẩm từ sắn tại Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, tháng 7/2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại, sau nhiều tháng giảm liên tiếp. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 7/2024, Việt Nam xuất khẩu được 218.530 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 105,67 triệu USD, tăng 54,7% về lượng và tăng 54,9% về trị giá so với tháng 6/2024.

Lũy kế 7 tháng năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,6 triệu tấn, trị giá 735,95 triệu USD, giảm 2,5% về lượng, nhưng tăng 10,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023, nhờ giá xuất khẩu tăng.

Về giá xuất khẩu, tháng 7/2024, giá bình quân xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 483,6 USD/tấn, tăng 0,1% so với tháng 6/2024, nhưng vẫn giảm 2,4% so với tháng 7/2023. Lũy kế 7 tháng năm 2024, giá bình quân xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 458,6 USD/tấn, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn lớn nhất và quan trọng nhất của Việt Nam.

Trong tháng 7/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm 95,3% về lượng và chiếm 94,36% về trị giá trong tổng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước, với 208.260 tấn, trị giá 99,71 triệu USD.

Lũy kế 7 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc gần 1,47 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 668,76 triệu USD, tăng 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc giảm mạnh do nhu cầu sử dụng sắn lát của các nhà máy giảm, thêm vào đó, giá ngô thấp nên các nhà máy tăng tỷ lệ sử dụng ngô thay cho sắn lát. Trong khi đó, nhập khẩu tinh bột sắn vào Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là thị trường lớn thứ hai cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc, với 638.980 tấn, trị giá gần 331,95 triệu USD, tăng 28,4% về lượng và tăng 46,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam chiếm 36,27% trong tổng lượng tinh bột sắn nhập khẩu của Trung Quốc, cao hơn so với mức 32,96% của 6 tháng đầu năm 2023.

Trong khi đó, Thái Lan là thị trường lớn nhất cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 821.120 tấn tinh bột sắn từ Thái Lan, với trị giá 456,36 triệu USD, giảm 0,7% về lượng, nhưng tăng 10,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần tinh bột sắn của Thái Lan trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc chiếm 46,61%, thấp hơn so với mức 54,75% của 6 tháng đầu năm 2023.