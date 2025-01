Xuất khẩu năm 2025 tăng 12%: Kết hợp tổng hòa những giải pháp đột phá

Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 với những kỳ vọng bứt phá từ các thị trường được mở rộng, Bộ Công Thương đề ra chỉ tiêu phấn đấu tăng trên 10% - 12% so với năm 2024, cán cân thương mại tiếp tục có xuất siêu ở mức trên 20 tỷ USD.

Xuất khẩu sản phẩm có giá trị gia tăng cao

Năm 2025 bắt đầu nhiệm kỳ mới của HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), nên đây cũng được coi là kỷ nguyên mới của Vinatex – kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước và dân tộc. Vinatex đưa ra dự báo kim ngạch xuất khẩu dệt may trong năm 2025 sẽ tăng trưởng từ 5%-6% so với năm 2024, tương đương đạt 45,5 - 46 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2025 dự báo đạt từ 45,5 - 46 tỷ USD

Ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Vinatex cho biết, để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, Vinatex sẽ phát triển bền vững trên cả 4 trụ cột môi trường - xã hội - quản trị và tài chính (ESGF), đưa dệt may Việt Nam ngày càng có vị thế vững chắc trong các chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Sở hữu những sức mạnh cạnh tranh riêng thông qua ứng dụng công nghệ mới và sản phẩm đặc biệt, có văn hoá DN kết hợp chọn lọc giữa truyền thống nhân văn của các thế hệ đi trước và khoa học, hiện đại hướng đến người lao động.

“Tập đoàn tiếp tục phát huy sức mạnh nội sinh tiềm tàng của từng DN. Thu hút, đãi ngộ và sử dụng chung một cách có hiệu quả nguồn lực con người chất lượng cao. Cùng với đó, Vinatex đẩy nhanh tốc độ đổi mới phương thức quản trị, thông qua chuyển đổi số và áp dụng các mô hình quản trị DN tốt nhất đến tất cả các DN. Năm 2025, Vinatex tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thị trường ngách để tạo những giá trị riêng”, ông Hiếu cho biết.

Đối với ngành hàng rau quả, dự báo năm 2025 kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt khoảng trên 7 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, các DN cần đa dạng hoá, mở rộng thị trường có thu nhập cũng như tiêu chuẩn cao. Từ đó, người nông dân, các DN sẽ phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch thực vật, bao bì đóng gói cũng như truy xuất nguồn gốc.

Nhận định về tiềm năng xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2025, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, sầu riêng, chanh leo sẽ tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam, còn EU sẽ tiếp tục là thị trường chính cho xuất khẩu sản phẩm chanh leo.

“Người nông dân và DN vẫn luôn phải đề cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là yếu tố hàng đầu, để từ đó tuân thủ và giữ vững được sự ổn định của sản phẩm cho phát triển bền vững. Thiết lập được thị trường nhập khẩu ổn định đã khó, giữ và gia tăng kim ngạch là cả một hành trình dài, cho nên DN cần chú trọng xây dựng thương hiệu, nhân lực đáp ứng tốt trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ cũng như am hiểu thị hiếu, luật pháp của thị trường xuất khẩu…”, ông Nguyên lưu ý.

Dự báo năm 2025 kim ngạch xuất khẩu rau quả sẽ đạt khoảng trên 7 tỷ USD

Linh hoạt trước những biến động của thị trường

Các chuyên gia cho rằng, bước sang năm 2025, xuất khẩu Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, khi đa phần sản phẩm xuất khẩu vẫn phụ thuộc vào một số thị trường lớn. Như đánh giá của ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), các thị trường lớn thường có khả năng thay đổi chính sách hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế, vì thế đòi hỏi DN phải có chiến lược đa dạng hóa thị trường hiệu quả hơn để duy trì kim ngạch cao.

“Cục XNK tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, cảnh báo đối với hàng hóa xuất khẩu, để qua đó nắm bắt thông tin về những vấn đề có khả năng tác động, ảnh hưởng đến vận chuyển, lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Tiếp tục phối hợp với các địa phương thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới chuyển dần sang thương mại chính ngạch; hỗ trợ DN vượt qua các rào cản thương mại mới tại các thị trường nhập khẩu”, ông Hải nói.

Công tác xúc tiến thương mại năm 2025 coi trọng hướng đa dạng hóa thị trường

Để xuất khẩu tiếp tục trở thành động lực quan trọng góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (XTTM - Bộ Công Thương), cho rằng, năm 2025, Cục xác định triển khai công tác XTTM theo hướng đa dạng hóa thị trường, khai thác hiệu quả các cơ hội mở cửa thị trường trong khuôn khổ các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường lớn.

“Tiêu chí của Cục XTTM trong năm 2025 xây dựng, thực hiện phát triển thị trường nguyên nhiên vật liệu, sản phẩm đáp ứng về tiêu chí kinh tế tuần hoàn. Chú trọng thực hiện công tác XTTM đối với các sản phẩm kinh tế xanh, thân thiện với môi trường, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển xanh, hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới, tham gia sâu và hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN thông qua các chương trình tư vấn cung cấp thông tin, cập nhật về thị trường, các thay đổi về chính sách thương mại, các tiêu chuẩn, quy định, thị hiếu tiêu dùng của các thị trường nhập khẩu, qua đó góp phần tạo thế chủ động, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường quốc tế”, ông Phú nói.