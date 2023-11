Xuất khẩu rau quả vượt 5 tỷ USD, hé lộ khách hàng 'sộp' nhất

Cụ thể, xuất khẩu rau quả đến giữa tháng 11 đạt 5,01 tỷ USD. Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, với số liệu sơ bộ này đơn vị đã tính toán kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu rau quả trong cả tháng.

Theo đó, tháng 11 kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt hơn 375 triệu USD, giảm 38,4% so với tháng 10, nhưng tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kim ngạch 11 tháng ước đạt hơn 5,2 tỷ USD, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng mạnh, chiếm hơn 66% (đạt hơn 3,3 tỷ USD), Mỹ chiếm 4,4%, Hàn Quốc chiếm 3,9%, Nhật Bản 3,12%...

Việt Nam đang có 16 mặt hàng thực vật đang được xuất sang Trung Quốc gồm chuối, sầu riêng, măng cụt, thạch đen, cám gạo, gạo, khoai lang, dưa hấu, thanh long, xoài, mít, nhãn, vải, chôm chôm, ớt, chanh leo.

Xuất khẩu rau quả Việt Nam dự báo đạt kỷ lục 5,5 - 5,6 tỷ USD trong năm nay.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho rằng, xuất khẩu rau quả tháng 11 giảm mạnh so với tháng 9 và 10 chủ yếu do mặt hàng sầu riêng bị giảm mạnh lượng xuất vì đã hết chính vụ. Hiện chỉ có miền Tây Nam Bộ còn hàng nhưng do trái vụ nên sản lượng khá thấp.

Theo ông Nguyên, trong tháng cuối năm các mặt hàng như chuối, mít, xoài... sẽ đến vụ thu hoạch. Tuy nhiên, lượng tăng này không nhiều và không thể bù lại so với khoản giá trị bị hụt từ sầu riêng.

Với tình hình trên, ông Nguyên cho rằng giá trị xuất khẩu rau quả của năm nay sẽ đạt trên dưới 5,5-5,6 tỷ USD. Đây là con số vượt ngoài mong đợi của ngành rau quả.