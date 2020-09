Xuất khẩu thủy sản năm 2020 dự báo đạt 8,3 tỷ USD

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 8 năm 2020 ước đạt 800 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm 2020 đạt 5,2 tỷ USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và đang có làn sóng bùng phát lần thứ 2 ở các quốc gia trên thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường trong quý III/2020. Dự báo giá trị xuất khẩu thủy sản năm 2020 đạt 8,26-8,3 tỷ USD, giảm 3,8% so với năm 2019.

Thủy sản Việt Nam đang có những lợi thế cạnh tranh nhất định với các đối thủ như Ấn Độ, Ecuador nhờ ổn định lại sản xuất nhanh hơn sau COVID-19. Tuy nhiên, để đạt lợi nhuận cao, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các thị trường như Mỹ, EU, Trung Quốc,... nên tập trung vào các sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng cao như các sản phẩm có thể sử dụng trực tiếp để phù hợp với những thay đổi mới của thị trường.

Với thị trường Mỹ, lượng nhập khẩu cá ngừ vào Mỹ tháng 6/2020 tăng 21,1% so với tháng 6/2019, nguyên nhân chính là do giá nhập khẩu trung bình cá ngừ vào Mỹ giảm 1,16USD/kg, đạt 5,37USD/kg. Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản dự báo nhập khẩu cá ngừ vào Mỹ trong quý III/2020 tăng do giá nhập khẩu vẫn ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, giá cá ngừ nhập khẩu sẽ tăng trong quý IV/2020 khi nhu cầu thế giới tăng cao và lượng cá ngừ cung ứng sẽ không cao như quý III/2020.

Trong thời gian tới, xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Canada sẽ tăng khá do nhu cầu tiêu thụ thủy sản của Canada tăng. Trong đó, tôm (mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam) sẽ tăng trưởng tốt. Canada tiêu thụ khá nhiều tôm nước ấm của Đông Nam Á (trong đó có tôm Việt Nam) trong bối cảnh nguồn cung tôm nước lạnh sụt giảm. Trong những tháng đầu năm 2020, Canada cũng là một trong những nước chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, do đó mua tôm chế biến sẵn về nhà tiêu dùng cũng khá phổ biến ở nước này.