Xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông, Thủ tướng ra chỉ đạo 'nóng'

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, những kết quả đạt được thời gian qua là nhờ sự lãnh đạo quyết liệt, hiệu quả của Trung ương, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự điều hành của Chính phủ, các thành viên Chính phủ; sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ biểu dương: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nỗ lực trong đảm bảo an ninh, trật tự, độc lập, chủ quyền; Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước trong đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng; Bộ Tư pháp trong xây dựng thể chế; Bộ Y tế trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; các TP. Hà Nội, TPHCM đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, tiên phong gương mẫu trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thí điểm các mô hình, cách làm mới, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng lưu ý tình hình còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô lớn, nhất là lạm phát, tỷ giá, lãi suất, năng lượng trước tình hình thế giới phức tạp; tình hình sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn những bất cập, chưa thông suốt; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo cải thiện chưa nhiều.

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026. Nguồn: VGP

Nguyên nhân khách quan, theo Thủ tướng, đến từ tình hình thế giới tiếp tục khó khăn, trong khi Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, xuất phát điểm thấp, độ mở lớn. Về nguyên nhân chủ quan, sự nỗ lực vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; một bộ phận cán bộ còn có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai; phân cấp, phân quyền một số lĩnh vực, có nơi còn vướng mắc…

Về bài học kinh nghiệm, Thủ tướng cơ bản đồng ý các bài học kinh nghiệm đã nêu trong báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời nhấn mạnh một số bài học từ thực tiễn: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phải quyết liệt, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo phải bản lĩnh, sâu sát, kịp thời, kiên trì, kiên định, kiên quyết, tổ chức thực hiện phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ".

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, phát hiện kịp thời sai sót, khuyết điểm, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn. Không đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả cân, đong, đo, đếm, lượng hoá được".

"1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ"

Về bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý những yếu tố tác động tiêu cực đến nước ta. Đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo điều hành, Thủ tướng nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và 9 nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, cùng với các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã được ban hành.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Để đạt được mục tiêu này, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; các bộ, ngành, địa phương từ thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình tiếp tục tìm ra và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong phạm vi quản lý.

Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tập trung thực hiện phương châm "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ".

Trong đó, "1 mục tiêu" cho con người là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước.

"2 bảo đảm" cho an ninh, an toàn: bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và bảo đảm an ninh, an toàn, an dân.

"3 có" trong huy động nguồn lực: Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân.

"4 không" trong sử dụng thời gian: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm.

"5 hóa" cho phát triển: Xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

"6 rõ" trong phân công nhiệm vụ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta

Chỉ đạo 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu:

Thứ nhất, chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phục vụ Hội nghị Trung ương 2, Kỳ họp thứ 1 của Quốc hội Khóa XVI.

Các bộ, cơ quan, địa phương bám sát Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện tốt tất cả các khâu, nhất là trong giai đoạn cao điểm từ nay đến 15/3/2026.

Bộ Tài chính chủ trì chuẩn bị kịp thời, chất lượng các Báo cáo, tài liệu trình Hội nghị Trung ương 2, nhất là các Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về KT-XH, tài chính, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn. Các bộ, cơ quan chủ trì chuẩn bị kỹ 34 hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ I, Khóa XVI, trong đó có 15 dự án luật, nghị quyết.

Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách triển khai thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước; tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về FDI.

Thứ hai, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong đó, Bộ Ngoại giao chủ trì, các bộ, ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả gắn với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý những yếu tố tác động tiêu cực đến nước ta. Đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền. Nguồn: VGP

Về chính sách tiền tệ, NHNN chủ trì công bố, công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng của cả năm 2026 và điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Chủ động điều hành lãi suất, tỉ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý, không giật cục; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

"Dứt khoát không để 'kiểm soát được lạm phát-mất tăng trưởng' hoặc ngược lại", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về chính sách tài khoá, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu các giải pháp phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, hỗ trợ chính sách tiền tệ; hướng dẫn các địa phương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các giải pháp để phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn (đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp); khẩn trương hoàn thiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế; Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động ngay.

Về quản lý thị trường, giá cả, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bộ Công Thương bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh và đời sống; khẩn trương đề xuất giải quyết dứt điểm các vướng mắc về vấn đề giá FIT.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội (có thể đề xuất lên mức 25-27 triệu đồng/tháng); thực hiện các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; cùng với tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và các cơ quan liên quan tập trung triển khai quyết liệt "Chiến dịch Đông Khê 2026", bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Thứ ba, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Bộ Tài chính chủ trì, quyết liệt thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; phấn đấu năm 2026 giải ngân 100% vốn Thủ tướng Chính phủ giao; kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy triển khai các dự án, công trình đã tổ chức khởi công dịp A50, A80 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng; vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; khẩn trương hoàn thành trong tháng 3/2026 xây dựng Cổng đầu tư một cửa quốc gia và đưa vào hoạt động sàn giao dịch tài sản mã hoá theo quy định trong tháng 3/2026.

NHNN nghiên cứu kéo dài thời gian cho vay tiêu dùng lên gấp đôi (từ 1 năm lên 2 năm và có thể ân hạn).

Bộ Công Thương chủ trì đề xuất phát động ngay "Tuần mua hàng tiêu dùng Việt Nam" để các doanh nghiệp có khuyến mại, giảm giá cho khách hàng mua bán hàng sản xuất tại Việt Nam, phát động vào tuần tới nhân bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13-15%.

Tăng cường xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; khẩn trương đàm phán ký kết trong tháng 3/2026 các Hiệp định thương mại tự do mới với Pakistan, GCC, Mercosur… Bộ Tài chính nghiên cứu các chính sách thuế, phí, lệ phí…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để chuẩn bị làm việc với Đoàn EU lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" và phát triển ngành thuỷ sản bền vững.

Về các động lực tăng trưởng mới, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, các bộ ngành tập trung thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh. Về nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương chủ trì triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn, sử dụng nhiên liệu sinh học; rà soát, dự báo và lường trước các vấn đề có thể phát sinh và có biện pháp xử lý phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Thứ tư, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, các địa phương cũng phải tập trung thực hiện nhiệm vụ này chứ không chỉ Trung ương.

Thứ năm, khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan tập trung giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ và Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 15/2/2026.

Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, nhất là hạ tầng số.

Thứ bảy, chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam; tăng cường công tác quản lý lễ hội Xuân 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với bộ, cơ quan, địa phương chuẩn bị khởi công 148 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới còn lại vào ngày 12/3/2026.

Thứ tám, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội ; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ; gìn giữ môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thứ chín, tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đề ra.

Thứ mười, Bộ Khoa học và Công nghệ và VPCP ban hành bộ tiêu chí KPI kiểm tra, đánh giá công việc của Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương trong tháng 3/2026.