Xung đột Nga - Ukraine ngày 20/1: Nga lắp gần 1,5 triệu răng rồng chống tăng trên chiến tuyến

"Gần 1,5 triệu răng rồng không nổ đã được lắp đặt dọc theo chiến tuyến. Các kỹ sư quân sự đã xây dựng các tuyến phòng thủ bằng chiến hào, bãi mìn và hầm trú ẩn. Họ đã sử dụng một số thiết kế mới nhất để ngăn chặn đối phương có cơ hội xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga ", ông Kruglov nói.

Mátxcơva đổ lỗi cho Paris về cái chết của lính đánh thuê Pháp ở Kharkov

Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/1 cho biết Đại sứ Pháp tại Mátxcơva - Pierre Levy đã được thông báo rằng trách nhiệm về cái chết của các công dân Pháp ở Kharkov hoàn toàn thuộc về Paris.

Đại sứ Levy đã được Bộ Ngoại giao Nga triệu tập sau vụ lính đánh thuê Pháp bị loại bỏ trong một cuộc tấn công của Nga ở thành phố Kharkov (Ukraine). Cơ quan ngoại giao Nga cho biết: "Đại sứ được thông báo rằng trách nhiệm vụ các chiến binh Pháp thiệt mạng thuộc về chính quyền Paris."

"Việc phương Tây, trong đó có Pháp, tiến hành cuộc chiến ủy nhiệm và gia tăng đều đặn nguồn cung vũ khí cho Ukraine đã làm leo thang đối đầu, dẫn đến nhiều thương vong và biến Pháp thành bên liên quan."

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác tối 16/1 vào căn cứ tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài ở Kharkov. Cuộc tấn công khiến 60 chiến binh thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Phần lớn trong số họ là lính đánh thuê Pháp.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định nước này "không có 'lính đánh thuê' ở Ukraine hay bất kỳ nơi nào khác".

Nga thực hiện 17 cuộc tấn công vào các mục tiêu công nghiệp quốc phòng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/1 cho biết trong một bản tin rằng lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện 17 cuộc tấn công nhóm, với các vũ khí bao gồm cả tên lửa Kinzhal và máy bay không người lái, nhằm vào các mục tiêu công nghiệp quốc phòng của Ukraine từ ngày 13 đến 19/1.

Đây là những cơ sở sửa chữa vũ khí, phương tiện, sản xuất đạn dược, thuốc súng, máy bay không người lái trinh sát và chiến đấu của Ukraine.

Các cuộc tấn công cũng nhắm vào các vị trí của quân đội Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài và những người theo chủ nghĩa dân tộc.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các mục tiêu đều bị nhắm trúng. 21 quân nhân Ukraine đã đầu hàng, 14 người trong số đó ở khu vực Nam Donetsk.

Tổng thống Ukraine mời ông Donald Trump đến Kiev

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với Channel 4 News của Anh cho biết: "Donald Trump, tôi mời ông đến Ukraine, đến Kiev. Nếu ông có thể chấm dứt xung đột trong 24 giờ, tôi nghĩ đó là lý do để ông đến."

Tuy nhiên, ông Zelensky cũng gọi ý tưởng "chấm dứt xung đột ở Ukraine trong 24 giờ" của ông Trump là "rất nguy hiểm".

"Ông ấy sẽ tự mình đưa ra quyết định mà không có chúng tôi. Nếu ý tưởng của ông ấy không hiệu quả với chúng tôi, với người dân của chúng tôi, thì ông ấy cũng sẽ làm mọi cách để thực hiện ý tưởng của mình. Và đó là điều khiến tôi hơi lo lắng", ông Zelensky giải thích.

Cựu Tổng thống Mỹ nhiều lần nói rằng ông có "kế hoạch" đảm bảo hòa bình ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu trở thành tổng thống một lần nữa. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa hồi đầu tuần, ông Trump nhắc lại rằng nếu thắng cử, ông sẽ kết thúc xung đột "rất nhanh".

Hồi tháng 11, ông Zelensky từng mời ông Trump đến Ukraine, nhưng ông Trump từ chối vì "xung đột lợi ích" với chính quyền hiện tại của Tổng thống Joe Biden.

Ukraine mất gần 200 khí tài do phương Tây cung cấp

Tư lệnh Lực lượng Công binh Nga - tướng Yury Stavitsky cho biết Ukraine đã mất hơn 500 thiết bị quân sự và khí tài đặc biệt khi cố gắng chọc thủng các công sự của Nga trong cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái.

Ông khẳng định các công sự phòng thủ của Nga đã được chứng minh là có hiệu quả cao trước các khí tài của Ukraine, bao gồm cả các thiết bị do phương Tây cung cấp.

Trong số những tổn thất của Ukraine, có hơn 180 trang thiết bị do phương Tây cung cấp, bao gồm cả xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, ông Stavitsky nói.

Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tháng 1 ước tính rằng Ukraine đã nhận được 203 tỷ đô la viện trợ nước ngoài kể từ khi xung đột bùng phát và được cung cấp hơn 1.600 thiết bị pháo binh - tên lửa, hơn 200 hệ thống phòng không, 5.220 xe tăng và xe bọc thép, hơn 23.000 máy bay không người lái.