Xước cửa trước, móp cửa sau, VinFast Fadil vẫn được ngân hàng rao thanh lý giá khởi điểm 320 triệu dồng

Mới đây, ngân hàng TP Bank đã phát đi thông báo về việc thanh lý tài sản để thu hồi nợ. Theo đó, tài sản được thanh lý là ô tô VinFast Fadil với giá khởi điểm từ 320 triệu đồng. Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật. Đồng thời, người mua tài sản sẽ phải chịu các loại thuế, phí, lệ phí… theo quy định của pháp luật (áp dụng đối với giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Về thông tin của xe, thông báo của ngân hàng TP Bank cho biết xe mang biển kiểm soát: 89A-209.03, số khung: 2FACLV001007, số máy: LV7192890214 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số 045399 do Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 23/03/2020. Đối với tình trạng tài sản hiện nay, xe bị cào xước cửa trước, sau bên trái và nắp capô, lốp mòn, móp cửa sau bên phụ, nội thất bình thường.

Trước thông tin này nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và cho rằng đây là mức giá khá cao so với một chiếc xe có tình trạng như vậy.



Bởi lẽ trong tháng 6/2021, khách mua VinFast Fadil tiếp tục được hưởng những ưu đãi hấp dẫn như giảm giá trực tiếp 10% đối với khách trả thẳng hoặc hưởng gói vay trả góp với lãi suất ưu đãi 0% trong 2 năm đầu. Ngoài ra VinFast còn ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ khách hàng mua VinFast Fadil và trừ thẳng vào giá bán.

Với những ưu đãi trên, từ mức giá niêm yết 425-499 triệu đồng, giá bán thực tế VinFast Fadil trong tháng 6 chỉ còn từ 336-395 triệu đồng. So với giá niêm yết, giá khách mua trả góp sẽ giảm từ 46-54 triệu đồng, trong khi giá khách mua trả thẳng sẽ giảm 89 - 104 triệu đồng so với giá niêm yết.

Giá xe VinFast tháng 6/2021 (Đơn vị: Triệu đồng)

VinFast Fadil là hatchback hạng A được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe Opel Karl Rocks. Xe sử dụng động cơ 1.4L 4 xi-lanh thẳng hàng với công suất 98 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn 128 Nm tại 4.400 vòng/phút. Hộp số tự động vô cấp CVT, không có số sàn.



VinFast Fadil được trang bị hệ thống an toàn tiêu chuẩn gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống phía sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, chức năng chống lật ROM cùng 2 túi khí. Phiên bản Plus có thêm camera lùi và tính năng tự động khóa cửa khi di chuyển. Phiên bản Cao cấp có thêm cảm biến lùi, cảnh báo chống trộm và 6 túi khí.