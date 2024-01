Xưởng "sản xuất" hàng ngàn chai nước hoa giả nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 25-1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Công an huyện Quỳnh Phụ vừa phát hiện xưởng sản xuất, sang chiết các loại nước hoa nhãn hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Bình Việt Nam (địa chỉ thôn Đại Phú, xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ) do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, trú tại thôn Đại Phú) làm giám đốc.



Nguyễn Thanh Tùng khai nhận tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Bình Việt Nam do Nguyễn Thanh Tùng làm giám đốc đang có hành vi sang chiết các loại nước hoa nhãn hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Thanh Tùng khai nhận từ tháng 9-2023, với mục đích thu lợi nhuận cao, Tùng mua máy móc, thiết bị, các loại nguyên vật liệu, dung dịch hóa chất chưa rõ thành phần và thuê nhân công, lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Tùng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận mua bán sản phẩm nước hoa với một số khách hàng và nhận làm sản phẩm dán tem, nhãn theo ý tưởng, thiết kế của khách hàng nhưng vẫn thể hiện logo, thiết kế tem nhãn của các hãng nước hoa nổi tiếng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2.462 lọ thủy tinh thành phẩm dán nhãn các loại nước hoa của nước ngoài như Dior, Luis Vuitton, Gucci, Coco; 500 lít dung dịch hóa chất để sản xuất nước hoa, 21 kg tem nhãn các hãng nước hoa cùng nhiều phương tiện, đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.