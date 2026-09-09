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Xuyên đêm phá dỡ 7 tòa nhà cao tầng ở phường Ô Chợ Dừa

| | Bất động sản

Từ 23 giờ ngày 8-9 đến sáng 9-9, UBND phường Ô Chợ Dừa tổ chức tháo dỡ 7 tòa nhà cao tầng đã được người dân bàn giao mặt bằng, phục vụ triển khai dự án tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ.

Xuyên đêm, tại khu vực thực hiện giải phóng mặt bằng, những máy móc chuyên dụng vẫn hoạt động để tháo dỡ các công trình cao tầng. Đây là những công trình đã được các hộ dân hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Phá dỡ 7 tòa nhà cao tầng ở phường Ô Chợ Dừa. Video: Lại Tấn

Theo Quyền Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Đình Phương, ngày 8-9, phường đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân đã thống nhất phương án. Sau khi nhận tiền, các hộ dân thực hiện bàn giao mặt bằng cho UBND phường.

Từ 23 giờ ngày 8-9, phường bắt đầu đưa thiết bị chuyên dụng vào tháo dỡ 7 tòa nhà cao tầng. Việc lựa chọn máy móc phù hợp giúp quá trình phá dỡ được triển khai nhanh, bảo đảm yêu cầu về an toàn lao động và tiến độ giải phóng mặt bằng.

Thiết bị chuyên dụng phá dỡ nhà cao tầng. Ảnh: Lại Tấn

Trong điều kiện thi công vào ban đêm, công tác kiểm soát bụi được đặc biệt chú trọng. UBND phường bố trí xe phun nước tại khu vực phá dỡ, thường xuyên phun nước trong quá trình máy móc hoạt động, hạn chế bụi phát tán, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Việc tháo dỡ được thực hiện sau khi các công trình đã hoàn tất bàn giao, từng bước tạo mặt bằng sạch cho dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Ông Nguyễn Đình Phương cho biết, thời gian tới, phường tiếp tục thực hiện phá dỡ đối với các hộ tiếp tục bàn giao mặt bằng theo quy định. Máy móc chuyên dụng sẽ tiếp tục được sử dụng nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Thi công kết hợp phun nước giảm bụi. Ảnh: Lại Tấn

“Chúng tôi tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân sớm bàn giao mặt bằng, để chúng tôi thi công đúng tiến độ”, ông Nguyễn Đình Phương nói.

Việc tổ chức tháo dỡ ngay trong đêm, cùng phương án phun nước giảm bụi, cho thấy phường Ô Chợ Dừa đang đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và kiểm soát các tác động trong quá trình thi công, tạo điều kiện để dự án tiếp tục được triển khai.

Theo Lại Tấn

Hà Nội Mới

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