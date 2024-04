‘Xuyên thủng’ tới 5.200 mét, công nghệ cao được đưa vào: Trung Quốc quyết tâm đưa ‘kho báu nóng’ từ lòng đất lên trên

Địa nhiệt là nguồn nhiệt năng có sẵn trong lòng đất, được cho là có nguồn gốc từ sự hình thành ban đầu của hành tinh, từ hoạt động phân hủy phóng xạ của các khoáng vật và từ năng lượng mặt trời được hấp thụ tại bề mặt Trái Đất.

Nguồn nhiệt lượng này được chuyển lên mặt đất qua dạng hơi hoặc nước nóng. Nó là một nguồn năng lượng nhất quán hầu như không giới hạn - có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề an ninh năng lượng và khả năng chi trả trong những thập kỷ tới. Được biết, năng lượng địa nhiệt tạo ra điện theo cách khoan vào các khu vực nóng dưới lòng đất để tạo ra hơi nước từ nước nóng. Hơi nước này làm quay tua-bin, tạo ra điện.

Văn phòng Công nghệ Địa nhiệt của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, năng lượng địa nhiệt có thể tái tạo và cực sạch. Nguyên do là vì các nhà máy điện địa nhiệt hiện đại không thải ra khí nhà kính và có lượng phát thải trong vòng đời thấp hơn 4 lần so với quang điện Mặt trời và thấp hơn 6 đến 20 lần so với khí tự nhiên.

Theo thông tin mới nhất từ China Media Group ngày 8/4, giếng thăm dò địa nhiệt siêu sâu đầu tiên của Trung Quốc, Fushenre-1, dự kiến sẽ đạt độ sâu 5.200 mét dưới lòng đất - lập kỷ lục mới về giếng thăm dò địa nhiệt sâu nhất nước này.

Điều hành dự án là Sinopec, một trong những doanh nghiệp hóa chất và dầu khí lớn nhất Trung Quốc. Dự án bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái tại thành phố Hải Khẩu, phía nam Trung Quốc.

Nằm trên đỉnh một trong bốn vành đai địa nhiệt nhiệt độ cao hàng đầu của thế giới dọc theo Vành đai lửa Thái Bình Dương, Hải Khẩu rất giàu tài nguyên địa nhiệt. Phía Sinopec cho biết giếng Fushenre-1 đại diện cho bước đột phá đầu tiên của nước này trong việc thăm dò năng lượng địa nhiệt nhiệt độ cao ở độ sâu 5.000 mét.

Ngoài ra, khi xem xét các tầng địa chất, giếng này cũng đặt ra một số thách thức. Được biết, nhóm thăm dò đã phải sử dụng công nghệ tiên tiến "khoan dẫn động kép và phun áp suất cao", sử dụng tích hợp máy gia tốc tác động tổng hợp để tăng tốc độ khoan, tăng cường nút bịt để ngăn chặn sự sụp đổ và rò rỉ, đồng thời chọn các dụng cụ và thiết bị chịu được nhiệt độ cao. Họ cũng thực hiện các biện pháp phòng ngừa rò rỉ ống khoan, đồng thời đảm bảo quá trình khoan được trơn tru.

