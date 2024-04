Ý tưởng ‘pháo đài ngầm’ cho giới siêu giàu

Dự án du thuyền lai tàu ngầm của Migaloo. Ảnh: Migaloo

Theo đài truyền hình CNN, Migaloo muốn xây dựng một chiếc du thuyền có thể lặn sâu xuống 250 m dưới mặt nước biển và ở dưới đó liền 4 tuần.

Ý tưởng của Migaloo có tên M5, có chiều dài 165,8 mét và bề ngang 23 mét ở phần rộng nhất, với khoảng cách hoạt động khoảng 15.000 km và tốc độ lên tới 20 hải lý/giờ khi nổi hoặc 12 hải lý/giờ khi ở dưới nước. Tuy nhiên, theo Migaloo, kích thước mong muốn cũng như kiểu dáng, thiết kế nội thất của chiếc du thuyền lai tàu ngầm tùy thuộc vào sở thích của chủ sở hữu. Thiết kế mặc định trên du thuyền bao gồm sân bay trực thăng, hồ bơi và spa, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, khu vực tổ chức tiệc với quầy DJ, cùng với nhiều không gian để giải trí hoặc dùng bữa.

“Chủ nhân du thuyền có thể tìm thấy một không gian riêng tư, an toàn cho bản thân và các vị khách khi sở hữu phương tiện này”, Giám đốc điều hành công ty Christian Gumpold viết trên trang web của Migaloo. Hệ thống an ninh tùy sẽ được cung cấp bởi đối tác SAFE của Mỹ, hứa hẹn sự bảo vệ vượt xa cấp độ quân sự cho “pháo đài ngầm tư nhân”. M5 cũng sẽsử dụng các công nghệ phổ biến cho các du thuyền và tàu lặn hiện có như kết cấu thân đôi chịu áp, giúp đảm bảo an toàn và tính khả thi.

Hiện chưa có mức giá cụ thể cho dự án du thuyền do phụ thuộc vào thiết kế riêng. Ước tính của Migaloo cho một chiếc M5 cơ bản rơi vào khoảng 2 tỷ USD và không tính phí bảo trì.

Đây không phải là nỗ lực đầu tiên nhằm tạo ra một chiếc tàu ngầm sang trọng. Trước đó vào năm 2017, Aston Martin đã tiết lộ kế hoạch cho một mẫu tàu trị giá 4 triệu USD. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Migaloo gây chú ý vì đưa ra cáckế hoạch tham vọng. Tại Triển lãm Du thuyền Monaco năm 2015, họ đã giới thiệu kế hoạch xây dựng Kokomo Ailand, hòn đảo nổi tư nhân cao 80 mét có thác nước.