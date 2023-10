Yaris Cross mở màn cuộc chiến xe xanh phân khúc B-SUV

Sau thành công của Corolla Cross Hybrid, Corolla Altis Hybrid và Camry Hybrid, Toyota tiếp tục mở rộng dải sản phẩm xanh tại thị trường Việt Nam với Yaris Cross Hybrid. Đây là mẫu SUV hạng B đầu tiên phân khúc sử dụng công nghệ Hybrid , đồng thời được trang bị nhiều tính năng, công nghệ vượt trội, hội tụ đủ những phẩm chất của một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ đáp ứng đúng nhu cầu của đa số khách hàng, đặc biệt là những gia đình trẻ.

Toyota Yaris Cross hấp dẫn ngay từ vẻ ngoài lấy cảm hứng từ "đàn anh" Highlander và RAV4. Điều này có thể nhìn thấy thông qua mũi xe nhô cao, lưới tản nhiệt hình thang kết hợp cặp đèn pha LED sắc sảo. Bên hông và phía sau sử dụng những đường nét mềm mại và tinh tế, hài hòa với cặp đèn hậu LED hình chữ L mang dáng dấp của những mẫu xe Lexus. Mâm xe kích thước 18 inch và khoảng sáng gầm 210 mm. Hãng xe Nhật cung cấp tùy chọn sơn hai tông màu càng làm tăng thêm tính thể thao cho tổng thể.

Yaris Cross hybrid mang 2 tông màu khỏe khoắn, trẻ trung và năng động.

Dù kích thước tương đương đối thủ, nhưng Toyota Yaris Cross lại dễ xoay sở hơn trong nhiều tình huống khi sở hữu bán kính vòng quay tối thiểu 5,2 m.

Nội thất đủ hiện đại để thu hút khách hàng trẻ. Một không gian ngập tràn công nghệ với màn hình giải trí kích thước 10.1 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống loa Pioneer cao cấp, bảng đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin TFT 7 inch, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, sạc không dây hay điều hòa tự động. Bản HEV có kính trần xe toàn cảnh, giúp không gian bên trong thoáng đãng, thoải mái.

Toyota Yaris Cross mang đến không gian rộng rãi ở cả hai hàng ghế, bên cạnh là những tiện nghi hiện đại như ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng, hai cổng sạc và bệ tỳ tay. Cốp sau đóng mở điện, có chức năng mở cốp rảnh tay.

Cửa gió điều hòa dành riêng cho hàng ghế phía sau.

Quan điểm mua ô tô chỉ để che mưa che nắng đang dần thay đổi, người tiêu dùng dần chú trọng tới những mẫu xe an toàn và có trải nghiệm tốt. Do đó, những mẫu xe có nhiều tính năng an toàn hỗ trợ người lái sẽ có nhiều sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng hạng.

Toyota hiểu rõ điều này. Bởi thế, Yaris Cross là mẫu xe hàng đầu phân khúc B-SUV về an toàn khi có những công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, đèn chiếu xa tự động và điều khiển hành trình chủ động. Bên cạnh đó là những công nghệ an toàn khác như 6 túi khí, cảnh báo áp suất lốp ở mỗi lốp xe, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hay camera 360 độ.

Toyota Yaris Cross được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn của gói TSS trên cả hai phiên bản.

Điểm nhấn đáng chú ý thứ hai trên Yaris Cross 1.5HEV là khối động cơ Hybrid. Động cơ này sử dụng kết hợp động cơ xăng 1.5L (công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm) và động cơ điện (công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm), hộp số tự động vô cấp CVT - Continuously Variable Transmission

Hộp số này có nhiều ưu điểm lớn phải kể đến như là tăng tốc mượt mà nhờ dải tỷ số truyền biến thiên liên tục, tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải do động cơ luôn hoạt động ở tốc độ vòng quay tối ưu, cấu trúc gọn nhẹ và nguyên lý hoạt động đơn giản,...

Theo công bố của nhà sản xuất, Toyota Yaris Cross HEV chỉ tiêu thụ xăng 3,8 lít/100km ở điều kiện hỗn hợp, một con số ấn tượng để giảm chi phí nhiên liệu trong suốt vòng đời chiếc xe, nhưng vẫn mang lại trải nghiệm lái khác biệt: tăng tốc mạnh mẽ, êm ái và yên tĩnh với 3 chế độ lái: Normal, Eco và Power.

3 chế độ lái giúp người dùng trải nghiệm được nhiều cảm giác lái xe trên cùng một mẫu xe.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Yaris Cross nhập khẩu từ Indonesia với 2 phiên bản: xăng và hybrid, giá bán khởi điểm lần lượt 730 triệu đồng và 838 triệu đồng.

Từ nay đến hết 31/12, khách hàng mua xe Toyota Yaris Cross không chỉ được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ mà còn giảm 10% cho tất cả các gói bảo hiểm dành cho dòng xe này. Toyota Việt Nam cũng đưa ra gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn với người mua trả góp với lãi suất ưu đãi chỉ từ 1,99% cố định 3 tháng đầu tiên và 7,99% cố định 9 tháng đầu tiên.

Xe hybrid hiện là chuyển đổi mang tính cách mạng của toàn ngành ô tô và Toyota là một trong những hãng xe ô tô tiên phong gia nhập trong đường đua này. Thương hiệu Nhật cam kết trong tương lai sẽ mở rộng dải sản phẩm xe hybrid, tiếp tục nỗ lực xanh hóa giao thông Việt Nam.