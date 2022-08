Yarra One Residential Melbourne - Tinh tế trong thiết kế, cao cấp trong trải nghiệm

Melbourne - điểm đến lý tưởng của giới đầu tư bất động sản



Giới đầu tư bất động sản (BĐS) hiện nay có xu hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận bằng việc rót vốn vào các dự án ở nước ngoài. Đặc biệt, tại các thị trường phát triển như Mỹ, châu Âu, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Singapore và một số nước Đông Nam Á… việc chính phủ giảm thiểu các rào cản khi gia nhập thị trường BĐS, cùng khả năng nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu BĐS dài hạn đã thu hút nhiều dòng vốn đầu tư đổ về.

Tại những thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh và ổn định, các dự án BĐS được đánh giá mang lại nguồn lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư. Không những thế, đối với những nhà đầu tư có dự định sinh sống lâu dài tại nước ngoài, thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng hoặc cho con cái du học trong tương lai, việc sở hữu BĐS chính là một bước đệm vững chắc.

Trong nhiều thị trường BĐS nước ngoài có sức hút đặc biệt phải kể đến Úc. Với khí hậu ôn hòa, kinh tế ổn định, dịch vụ an sinh xã hội tốt và thông tin quy hoạch, pháp lý minh bạch rõ ràng, được sở hữu lâu dài và có tiềm năng tăng giá cao, ngày càng nhiều nhà đầu tư Việt chọn quốc gia này như điểm "rót vốn" đầy tiềm năng. Trong đó, Melbourne - một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới là thị trường hấp dẫn nhất.



Hoàn thiện và vận hành vào cuối năm 2020, tòa tháp phức hợp Yarra One Residential Melbourne (Yarra One) do nhà phát triển BĐS danh tiếng EcoWorld International kiến tạo được xem là biểu tượng an cư và đầu tư sáng giá. Dự án bao gồm 26 tầng cao, 251 căn hộ 1-3 phòng ngủ có diện tích 56-188 m2 và penthouse 223 m2 sở hữu lâu dài. Nhờ vào vị trí đắc địa tại phía Nam Yarra, cách trung tâm thành phố Melbourne chỉ 4km, cùng các tiện ích, dịch vụ sang trọng, Yarra One tạo sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư Việt.

Yarra One Residential Melbourne - không gian sống xanh đẳng cấp

Yarra One tọa lạc lý tưởng trên đường Claremont liền kề những khu vực sôi động bậc nhất Melbourne như Phố Chapel, công viên Como, Vườn Bách thảo Hoàng gia Victoria, và bờ sông Yarra xinh đẹp, mang đến cuộc sống tràn đầy sinh khí và thịnh vượng. Chỉ thời gian ngắn di chuyển là đến các khu mua sắm cao cấp và các trường đại học hàng đầu như Melbourne, RMIT… Hay chỉ cần 3 phút đã đến ga phía nam Yarra, từ đây có thể dẫn đến các địa điểm khác trong thành phố một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Được thiết kế dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Fender Katsalidis, các căn hộ Yarra One vách kính trong suốt mang lại tầm nhìn ngoạn mục bao quát toàn thành phố. Mỗi "tổ ấm" Yarra One đều có sân hiên riêng tạo nên không gian sống xanh chan hòa với thiên nhiên.

Các căn hộ Yarra One đa dạng phong cách với nội thất hoàn thiện được chế tác tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mỗi không gian đều được cấu tạo từ những chất liệu không chỉ đẹp mà còn tinh tế khi chạm vào, từ sàn gỗ chevron đến những chiếc bàn bằng đá cẩm thạch được mài giũa. Tất cả thể hiện đẳng cấp tinh tế cho chủ nhân sống ở nơi đây.

Yarra One hội tụ tất cả yếu tố sống xanh chuẩn mực khi tạo lập hoàn chỉnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng và hệ thống tiện ích nội khu phong phú, bao gồm phòng gym tràn ngập ánh nắng, khu xông hơi và Yoga, hầm rượu riêng tư, sảnh thư viện thú vị, lò sưởi tiệc nướng ở tầng thượng, chia sẻ ô-tô điện Tesla… Yarra One còn mang đến cho cư dân khu vực tắm cho thú cưng và tổ chức các sự kiện độc đáo như Pet Market, Dog Speed Dating và Yarra One Pet Day Out.

Đặc biệt, EcoWorld International đã hợp tác với Scarisbrick International để phát triển ứng dụng di động chăm sóc cư dân Lifestyle One nhằm kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng sang trọng, thoải mái. Các đặc quyền bao gồm quản gia tại chỗ, nhà tạo mẫu tóc, huấn luyện viên cá nhân, chăm sóc sức khỏe… cùng dịch vụ tận tâm với lời chào thân thiện ấm áp khi trở về nhà.

Với những ưu điểm vượt trội về địa điểm, hệ tiện ích nội ngoại khu khẳng định vị thế chủ nhân, Yarra One là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhà đầu tư muốn tìm kiếm các thị trường mới ở nước ngoài hoặc chọn nơi ở lý tưởng cho con đi du học Úc. Tại Việt Nam, Arcadia Consulting - đơn vị tư vấn và môi giới bất động sản phân khúc cao cấp tại Đông Nam Á, là nhà phân phối chính thức dự án Yarra One. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về sở hữu căn hộ Yarra One, vui lòng liên hệ:

Arcadia Consulting Experience Centre: Số 06 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0818 43 1868

Email: sales@arcadia-consult.com.vn

Facebook: www.facebook.com/ArcadiaConsultingVietnam

Website: www.arcadia-consult.com