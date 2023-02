Yeah1 (YEG) “quay xe”, muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn

CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã YEG) vừa thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là 24/2 và thời gian lấy ý kiến từ ngày 3/3 đến ngày 13/3.



Trước đó, vào ngày 21/12/2022, Yeah1 đã thông qua việc không triển khai thực hiện tờ trình về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Lý do được đưa ra là do phương án trên không còn phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và của thị trường.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Yeah1 đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa hơn 78,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động hơn 786 tỷ đồng từ 4 nhà đầu tư. Danh sách nhà đầu tư tham gia dự kiến gồm: CTCP Encapital Holdings mua 11 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 10,02% vốn điều lệ; CTCP Công nghệ Tài chính Encapital mua 15,7 triệu cổ phiếu (14,31% vốn); CTCP Tập đoàn Thái Tuấn mua 25,2 triệu cổ phiếu (22,89% vốn); CTCP Quản lý quỹ Hợp Lực mua 26,7 triệu cổ phiếu (24,32% vốn).

Về phương án sử dụng vốn, Yeah1 dự kiến dùng 469 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Yeah1 eDigital, Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam, CTCP Finbase, CTCP Dịch vụ Tư vấn Giải pháp Đổi mới ICC VN và CTCP Saaspiens Việt Nam; 197,8 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ; 23,1 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam để bổ sung vốn lưu động; 60,1 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Thương mại Giga1 để bổ sung vốn lưu động; còn lại 36,4 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn, nợ nhà cung cấp và vốn lưu động khác.

Trong một diễn biến liên quan khác, Yeah1 mới đây đã thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Yeah1 eDigital và CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2022, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần gần 114 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lãi ròng chỉ đạt gần 9 tỷ đồng, giảm tới 97% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2022, Yeah1 đạt 319 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 31,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 70% và tăng 5% so với năm trước.

Trên thị trường, cổ phiếu YEG đang dừng ở mức 9.650 đồng/cổ phiếu, cao hơn 40% so với đáy hồi giữa tháng 11 năm ngoái. Giá trị vốn hóa tương ứng chỉ ở mức 295 tỷ đồng, “bốc hơi” hơn 10.000 tỷ so với đỉnh hồi mới lên sàn tháng 6/2018.