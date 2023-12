Nhiệt độ ở vùng núi phía Bắc phổ biến 10-12,3 độ C, Trong đó, nhiều nơi xuống dưới 10 độ C như: Sa Pa (Lào Cai) 3,8 độ C; Cao Bằng 6,5 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 9 độ C. Đặc biệt Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ giảm sâu, xuống âm 2,2 độ C.