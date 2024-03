Yếu tố nào khiến Vinhomes Smart City thu hút cư dân trẻ?

Báo cáo tâm lý người dùng và các xu hướng thị trường bất động sản của Batdongsan.com.vn cho biết, xu hướng bất động sản tương lai của người trẻ trong độ tuổi từ 22-29 tuổi đặc biệt quan tâm với các khu đô thị vùng ven có đồng bộ về dịch vụ, tiện ích với đa dạng thiết kế. 44% đáp viên được khảo sát không ngần ngại chọn đây là nơi cư trú.



Diện tích căn hộ đa dạng

Trước hết, Vinhomes Smart City là nơi "quy tụ" đa dạng các loại diện tích căn hộ, từ căn studio với diện tích 28m2 – 35m2, căn 1 phòng ngủ +1với diện tích 43m2 – 46m2, căn 2 phòng ngủ với diện tích từ 54m2 – 65m2, căn 3 phòng ngủ, diện tích từ 75m2 – 98m2.

Nhóm căn hộ diện tích nhỏ tại dự án đặc biệt phù hợp với người trẻ độc thân và các gia đình trẻ. Nhờ diện tích nhỏ nên tổng giá thành của một căn hộ không quá lớn, phù hợp với tài chính của người trẻ vốn chưa có tích lũy nhiều về mặt kinh tế.

Giao thông thuận tiện

Với quy mô lên tới 280ha, nằm tại vị trí quy hoạch trọng điểm của phía Tây thành phố, Vinhomes Smart City được bao bọc bởi các tuyến đường huyết mạch của thành phố như: Đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn, đường Vành đai 2, Vành đai 3,... Nhờ đó, cư dân dự án dễ dàng và nhanh chóng di chuyển tới khu vực trung tâm thành phố.

Chuỗi tiện ích ngoại khu xung quanh dự án cũng rất hấp dẫn người trẻ. Trong bán kính 2km quanh dự án là Thiên đường Bảo Sơn, đại siêu thị Aeon Mall Hà Đông, Trung tâm văn hóa thể thao Tây Mỗ… Trong bán kính 5km là đường đua F1 Mỹ Đình, Sân Vận Động Mỹ Đình, BigC Thăng Long, Trung tâm hội nghị quốc gia , Bảo tàng Hà Nội, TTTM The Garden, Khách sạn 5* JW Marriott, Keangnam Lanmard,…

Cuộc sống tiện nghi

Nhằm kiến tạo một không gian sống sinh thái, giàu trải nghiệm cho mỗi cư dân, Vinhomes Smart City dành phần lớn diện tích cho hệ sinh thái xanh từ thiên nhiên, cây cỏ. Dự án được quy hoạch theo lối "đô thị xanh" gần gũi với thiên nhiên khi bố trí hệ thống sân chơi, hồ nước, đường dạo bộ ven hồ,... dày đặc trong mỗi phân khu. Khoảng cách từ mỗi tòa căn hộ đến công viên và các cảnh quan xanh đều không quá 10 phút đi bộ, khuyến khích lối sống chăm vận động, rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng cư dân hiện đại. Đây là điều khiến các cư dân trẻ - những người đề cao trải nghiệm và sức khỏe đánh giá cao.

Bộ 3 công viên liên hoàn Vinhomes Smart City quy mô 16,3 ha là chuỗi tiện ích độc đáo được nhóm khách hàng trẻ đặc biệt ưa thích.

Công viên trung tâm Central Park được ví như "lá phổi xanh" của thủ đô với diện tích ấn tượng 10.2 ha, tích hợp 16 công viên chủ đề đa dạng: công viên BBQ, công viên dưỡng sinh, công viên vui chơi trẻ em và vận động liên hoàn, công viên xe đạp địa hình,...

Công viên thể thao định hình cuộc sống năng động cho cộng đồng cư dân Vinhomes Smart City. Được biết đến là công viên thể thao lớn nhất Đông Nam Á, Sportia Park được trang bị đến hơn 1000 máy tập đa chức năng và các sân chơi thể thao đa dạng từ: sân bóng đá, sân tập bóng chuyền, bóng rổ, tennis,... Vườn Nhật Zen Park mang đậm dấu ấn Phù Tang với các tinh hoa đặc trưng của đất nước Nhật Bản như: rừng tùng la hán, đèn lồng đỏ treo cao, hồ ca Koi hay thác đá được chạm khắc tinh xảo.

Là một trong những khu đô thị tiên phong phát triển theo mô hình "tất cả trongmột" (all-in-one), Vinhomes Smart City đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân nhờ chuỗi tiện ích thiết yếu khác được quy hoạch ngay trong khuôn viên dự án bao gồm: trung tâm thương mại Vincom Mega Mall với tổng diện tích lên tới 68.000m2 với thiết kế 3 tầng nổi, 5 cổng vào và 140 gian hàng; bệnh viện đa khoa quốc Vinmec với hệ thống y tế hiện đại, hệ thống trường liên cấp Vinschool từ mầm non đến phổ thông… Hàng loạt các tiện ích, dịch vụ khép kín trong một khu đô thị tạo sự đồng bộ, thuận tiện cho cuộc sống của người dân, và là điểm cộng rất lớn với khách hàng trẻ - những người dễ dàng thích nghi và ngày càng có các yêu cầu cao về chất lượng sống. Các dự án khác của chủ đầu tư Vingroup như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park cũng phát triển theo mô hình "All in one" này nhằm mang lại cuộc sống tốt nhất cho cư dân.