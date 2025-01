YODY ứng dụng công nghệ vào thời trang

Đại diện thương hiệu chia sẻ, YODY được thành lập với sứ mệnh mang đến sự tự do và thoải mái cho mọi người, do đó, việc đưa các giải pháp công nghệ tiên tiến vào từng dòng sản phẩm là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Một trong những công nghệ nổi bật của Yody là công nghệ không đường may, áp dụng cho dòng áo phao. Thay vì sử dụng các đường chỉ may truyền thống, nhãn sử dụng nhiệt và áp suất để ép các lớp vải lại với nhau, tạo nên bề mặt liền mạch và phẳng mịn. Điều này không chỉ giúp sản phẩm giữ ấm tốt hơn, mà còn mang lại sự thoải mái, tránh được tình trạng gió lùa qua các khe may.

Bên cạnh đó, Yody còn nhận được đánh giá cao qua dòng sản phẩm giữ nhiệt Xtra-Heat™ , ứng dụng công nghệ tiên tiến từ Đức, giúp tăng nhiệt độ cơ thể người mặc thêm đến 6.9 độ C, mang lại cảm giác ấm áp trong những ngày đông giá rét. Với khả năng khóa ẩm, sản phẩm vừa mỏng nhẹ, vừa giữ nhiệt hiệu quả.

Ngược lại với nhu cầu giữ ấm, công nghệ làm mát trong thời trang cũng ngày càng phát triển, đặc biệt ở các dòng sản phẩm dành cho mùa hè. Những sản phẩm được ứng dụng công nghệ làm mát như vải Airycool của Yody mang lại cảm giác mát lạnh khi tiếp xúc với da, giúp người mặc cảm thấy dễ chịu trong điều kiện thời tiết nóng bức. Đây là dòng vải thoáng khí, nhanh khô, phù hợp với các hoạt động ngoài trời và thể thao. Ngoài ra, một số sản phẩm thời trang làm mát hiện nay còn tích hợp công nghệ chống tia UV, bảo vệ người dùng trước tác động của ánh nắng mặt trời mà vẫn giữ được sự nhẹ nhàng và bền đẹp.

Trong đó, Ultra 3 Layer được áp dụng trên các dòng áo gió sử dụng ba lớp vật liệu: polyester siêu bền, màng PU chống thấm nước và màng dệt liên kết bên trong để bảo vệ màng PU. Điểm đặc biệt của công nghệ này nằm ở khả năng chống thấm nước, không cần sử dụng hóa chất gây hại, thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn cho người dùng và duy trì hiệu quả sau nhiều lần giặt.

Bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, Yody còn góp phần khẳng định vị thế của thời trang Việt Nam trên thị trường khu vực. Năm 2024, thương hiệu đã lọt vào danh sách top 10 thương hiệu thời trang hàng đầu Đông Nam Á, do Campaign Asia và Milieu Insight công bố, trở thành niềm tự hào của ngành thời trang nước nhà.

Yody giành vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng Top 10 thương hiệu thời trang hàng đầu Đông Nam Á. (Nguồn: Campaign Asia và Milieu Insight)

Thành tựu này còn đến từ thấu hiểu nhu cầu người dùng để tạo ra các sản phẩm phù hợp với cơ thể và thời tiết khu vực, theo đại diện đơn vị. Áo giữ nhiệt sử dụng công nghệ từ Đức Xtra-Heat ™ giúp làm tăng nhiệt thêm 6,9°C, trong khi các dòng sản phẩm như Polo Airy Cool, Jeans Coolmax, Polo Cafe đá ứng dụng công nghệ làm mát, điều hòa, mang lại sự thoải mái cho người mặc. Song song, Yody áp dụng công nghệ không đường may và công nghệ thổi lông vũ trực tiếp, đảm bảo chất lượng và trải nghiệm cho khách hàng.

Ngoài ra, YODY hướng đến xây dựng hình ảnh thời trang Việt Nam hiện đại, sáng tạo và bền vững trên thị trường quốc tế. Nhãn đã mở cửa hàng đầu tiên tại Thái Lan, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa của mình.

Đồng thời, Yody cùng Viettien đã trở thành hai đơn vị Việt lọt vào top 10 thương hiệu thời trang Đông Nam Á, theo đánh giá từ Campaign Asia và Milieu Insight, khẳng định vị thế và sự sáng tạo của công nghệ thời trang Việt Nam trên bản đồ thời trang khu vực.