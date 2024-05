YouNet Media vinh danh thương hiệu hoạt động xuất sắc trên mạng xã hội 2023

Ra mắt từ năm 2019, hệ thống bảng xếp hạng YMI Ranking hướng đến mục tiêu tạo ra bộ tiêu chuẩn đo lường với góc nhìn hoàn toàn mới trong việc đánh giá và xếp hạng mức độ hoạt động hiệu quả của thương hiệu, chiến dịch theo từng ngành hàng trên mạng xã hội. Hiện nay, hệ thống YMI Ranking gồm 2 nhóm bảng xếp hạng chính: (1) Brand Ranking: Bảng xếp hạng thương hiệu hàng tháng (YMI Brand of the Month) và bảng xếp hạng thương hiệu hàng năm (YMI Brand of the Year); (2) Campaign Ranking: Bảng xếp hạng Chiến dịch mùa Tết (Tet Campaign Ranking).



YouNet Media Index sử dụng nền tảng lắng nghe mạng xã hội SocialHeat để theo dõi thương hiệu, chiến dịch nổi bật trên mạng xã hội. Thương hiệu được xếp hạng hằng tháng; chiến dịch được xếp hạng theo mùa hoặc mục tiêu marketing. Kết quả xếp hạng của thương hiệu và chiến dịch dựa trên 4 chỉ số thành phần: Brand Mention Score, Sentiment Index, Total Buzz Score và Audience Scale Score.

Vinh danh thương hiệu nổi bật năm 2023 và chiến dịch tết 2024 xuất sắc nhất trên mạng xã hội

Năm 2023, 6 ngành hàng sôi động nhất MXH bao gồm: Bia, sữa bột, sữa nước, ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử, đã cho thấy nhiều hoạt động và chiến dịch truyền thông sáng tạo, lan tỏa giá trị thương hiệu và kết nối với cộng đồng. Tiêu biểu nhất có thể kể đến như: (1) Các Đại nhạc hội mang tầm quốc tế kết hợp với các yếu tố công nghệ, thể thao của các thương hiệu ngành Bia để mang đến những trải nghiệm bùng nổ, sảng khoái cho khán giả; (2) Câu chuyện truyền thông của các thương hiệu ngành ngân hàng trở nên gần gũi hơn thông qua đa dạng hoạt động như tài trợ gameshow, tận dụng hài độc thoại vào livestream, tổ chức giải chạy, sự kiện nội bộ (gala sinh nhật, kỷ niệm thành lập); (3) Bất chấp những tác động từ khủng hoảng nhưng các thương hiệu ngành Bảo hiểm vẫn kiên trì, hết lòng với người dùng thông qua các chiến dịch mang thông điệp nhân văn "chạm tim" người xem;...

Ngân hàng ACB - Vinh danh vị trí top 1 YMI Brand of the year 2023 ngành Ngân hàng

Để ghi nhận, vinh danh những nỗ lực truyền thông của những thương hiệu dẫn đầu, YouNet Media đã công bố và trao tặng giải thưởng: YMI Brand of the Year 2023 – BXH thương hiệu nổi bật nhất MXH năm 2023. Dưới đây là top 3 thương hiệu xuất sắc nhất trên MXH năm 2023 thuộc 6 ngành hàng:

Ngành Bia - Tiger, Heineken, Bia Việt

Ngành Sữa bột - Friso, Nutifood GrowPlus+, NAN

Ngành Sữa nước - Milo, Vinamilk, Dutch Lady

Ngành Ngân hàng - ACB, VPBank, VIB

Ngành Bảo hiểm - Prudential, Generali, FWD

Ngành Thương mại điện tử - Shopee, TikTok Shop, Lazada

Milo - Vinh danh vị trí top 1 YMI Brand of the year 2023 ngành sữa nước

Generali - Vinh danh vị trí top 1 YMI Brand of the year 2023 ngành bảo hiểm

BXH YMI Tết Campaign 2024 - Vinh danh top 10 Chiến dịch truyền thông ấn tượng MXH Tết 2024

Theo dữ liệu của YouNet Media, bất chấp những khó khăn do suy thoái kinh tế, Tết Giáp Thìn vẫn mở ra cuộc đua của 133 chiến dịch Tết (tăng 8,13% so với cùng kỳ năm trước) từ 127 thương hiệu thuộc 20 ngành hàng khác nhau, tạo ra 20.659.541 thảo luận trên Mạng xã hội (1/12/2023 – 11/3/2024).

Nhằm ghi nhận, tôn vinh những chiến dịch Tết có sức lan tỏa mạnh mẽ và nhận được phản hồi tích cực từ đông đảo người dùng mạng xã hội, YouNet Media trao tặng giải thưởng: YMI TOP 10 Campaign Tết 2024 on Social Media.

Dưới đây là Bảng xếp hạng YMI TOP 10 chiến dịch Tết 2024 xuất sắc nhất trên mạng xã hội:

Chiến dịch "Mừng Năm Can Trường, Khai Xuân Bản Lĩnh" – Tiger Beer

Chiến dịch "#Kennection – Mở Kết Nối, Bừng Sắc Xuân" – Heineken

Chiến dịch "Lấm Bẩn Gieo Hy Vọng" – OMO

Chiến dịch "Tết Ấm App" – Home Credit

Chiến dịch "Gắn kết làm nên Tết diệu kỳ" – Coca Cola

Chiến dịch "Mở tủ lạnh khoe – Nhà ăn Tết khỏe" – Vinamilk

Chiến dịch "Nêm Tết Diệu Kỳ" – Knorr

Chiến dịch "Tết Đậm Chất Việt" – Bia Việt

Chiến dịch "Đua Thuyền Rước Ngọc – Rồng Vàng Về Ví" – ZaloPay

Chiến dịch "Tươi mới cho mùa lễ hội" – Vinamilk

Chiến dịch "Tết Ấm App" của Home Credit đạt top 4 YMI Tet Campaign Ranking 2024

Về YouNet Media và phương pháp xếp hạng YMI

Công ty tiên phong về Nền tảng và Dịch vụ phân tích dữ liệu mạng xã hội (Social Media Analytics).

YouNet Media thu thập những thảo luận, dữ liệu liên quan đến thương hiệu, chiến dịch trên các nền tảng MXH phổ biến nhất qua nền tảng SocialHeat - nền tảng Social Listening hàng đầu Việt Nam.

Kết quả xếp hạng của thương hiệu, chiến dịch dựa trên 4 chỉ số thành phần: Brand/Campaign Mention Score (hệ số lượng thảo luận có nhắc đến tên thương hiệu/chiến dịch trên MXH), Sentiment Score (hệ số giữa thảo luận tích cực và tiêu cực về thương hiệu/chiến dịch trên MXH), Buzz Score (hệ số của tổng lượng thảo luận về thương hiệu/chiến dịch) và Audience Scale Score (lượng người dùng thực tế tạo nên thảo luận).

Trong bối cảnh chuyển động không ngừng của MXH, YouNet Media tiếp tục không ngừng cải tiến và mở rộng BXH nhằm ghi nhận và đánh giá chính xác hơn nỗ lực của các thương hiệu trên Social Media.

Tìm hiểu thêm về BXH YMI Brand of the Year 2023 tại đây.

Tìm hiểu thêm về BXH YMI Tết Campaign 2024 on Social Media tại đây.