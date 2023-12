Yuanta Việt Nam gây ấn tượng với 11 giải thưởng tại Asiamoney Brokers Poll 2023

Tạp chí uy tín hàng đầu về ngành tài chính Asiamoney mỗi năm đều thực hiện các đánh giá độc lập, với sự tham gia phối hợp của đơn vị tài chính ở nhiều khu vực để chấm điểm và chọn ra các công ty môi giới chứng khoán xuất sắc nhất của mỗi nước. Sau nhiều tháng bình chọn, Asiamoney công bố danh sách giải thưởng dành cho các công ty chứng khoán và cá nhân tại Việt Nam năm 2023. Trong đó, chứng khoán Yuanta Việt Nam vinh dự nhận tổng cộng 11 giải thưởng ở các hạng mục quan trọng thuộc mảng môi giới khách hàng tổ chức.



Yuanta Việt Nam nhận 11 giải thưởng tại Asiamoney Brokers Poll 2023

Asiamoney vinh danh Chứng khoán Yuanta Việt Nam ở hạng mục công ty chứng khoán nước ngoài tốt nhất tại Việt Nam, gồm các giải thưởng: Công ty chứng khoán nước ngoài tốt nhất Việt Nam (Best International Brokerages); Công ty chứng khoán nước ngoài tốt nhất Việt Nam về phân tích và nghiên cứu thị trường (Best International Brokerages for Research); Công ty chứng khoán nước ngoài tốt nhất Việt Nam về dịch vụ môi giới (Best International Brokerages for Sales).

Đặc biệt, Chứng khoán Yuanta Việt Nam còn lọt vào Top 2 Công ty chứng khoán về phân tích và nghiên cứu ESG tốt nhất tại Việt Nam (Best Brokerages for ESG Research); Top 3 Công ty chứng khoán có chuyển đổi số tốt nhất tại Việt Nam (Most Transformed Brokerages), hoạt động giao dịch tốt nhất tại Việt Nam (Best Brokerages for Execution) và dịch vụ Quan hệ Doanh nghiệp và Nhà đầu tư tốt nhất tại Việt Nam (Best Brokerages for Corporate Access).

Đồng thời, tạp chí Asiamoney còn trao tặng các giải thưởng "Chuyên viên phân tích tốt nhất" (Best Analysts) cho các cá nhân tại Chứng khoán Yuanta Việt Nam trong các lĩnh vực như Hoạch định chiến lược đầu tư dài hạn (Thematic Strategy), ESG, Tiện ích (Utilities) và Xây dựng & Kỹ thuật (Construction & Engineering).

Chứng khoán Yuanta Việt Nam rất vinh dự nhận 11 giải thưởng dành cho tổ chức và cá nhân từ Asiamoney Brokers Poll 2023, chúng tôi rất vui khi các sản phẩm nghiên cứu dự báo thị trường đã được khách hàng đó nhận và đặc biệt quan tâm. Giải thưởng từ Asiamoney không chỉ là sự công nhận cho nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân sự mà còn là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục phấn đấu hơn nữa. Cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ từ khách hàng trong và ngoài nước" đại diện của Chứng khoán Yuanta Việt Nam vui mừng chia sẻ.

Các giải thưởng được đánh giá độc lập, phối hợp cùng các CIO, các nhà đầu tư tổ chức, công ty quản lý quỹ, các nhà phân tích đầu tư, công ty cổ phần tư nhân, công ty bảo hiểm và quản lý tài sản trên khắp thế giới chấm điểm và bình chọn. Chính vì vậy, Chứng khoán Yuanta Việt Nam rất vinh dự khi nhận được sự tin tưởng của khách hàng quốc tế dành cho đội ngũ nhân sự của công ty. Nhận được 11 giải thưởng cũng như một lời khẳng định về vị thế của Yuanta Việt Nam trong lòng khách hàng, và đây cũng là động lực để đội ngũ nhân sự công ty nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao năng lực phục vụ khách hàng tốt hơn.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam luôn tin rằng, đội ngũ nhân sự chính là nguồn tài sản quý giá nhất của công ty, chính vì vậy, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, ban lãnh đạo công ty không ngừng nâng cao chất lượng về mặt chuyên môn, mà còn chú trọng đào tạo các kỹ năng mềm, hoàn thiện các chính sách phúc lợi, nhằm mang đến một môi trường làm việc văn minh và nhân văn tới toàn thể nhân viên. Chính từ những nỗ lực không ngừng nghỉ này, trong năm 2023, Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng đã được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất Châu Á (Best Company to Work for in Asia) do tạp chí về nhân sự hàng đầu thế giới HR Asia trao tặng./.