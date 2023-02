Yuanta: Vinhomes có kế hoạch khởi động ba đại dự án là Vũ Yên, Cổ Loa và Golden Avenue

Theo báo cáo mới đây của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, Vinhomes đang có kế hoạch khởi động ba đại dự án là Vũ Yên, Cổ Loa và Golden Avenue, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Các dự án này đang trong quá trình hoàn thiện để được phê duyệt hoàn toàn lần lượt vào quý I, II, III/2023. Do đó, ban lãnh đạo công ty dự kiến lợi nhuận năm 2023 sẽ giảm nhẹ nhưng cũng cho rằng lợi nhuận có thể tăng nếu doanh thu bán trước được cải thiện.



Trong năm 2023, hoạt động bán trước của công ty được tập trung vào các căn hộ thấp tầng. Tổng giá trị phát triển còn lại tại 5 siêu dự án đang triển khai (Ocean Park, The Empire, The Crown, Smart City và Grand Park) là khoảng 60.000 tỷ đồng, trong đó các căn hộ thấp tầng tại The Empire và The Crown chiếm phần lớn trong tổng giá trị.

Quý IV/2022 vừa qua, Vinhomes đã bán được 1.098 căn hộ, giảm 93% so với quý III và giảm 94% so với cùng kỳ, với giá trị hợp đồng là 18.000 tỷ đồng, tăng 2% so với quý III và giảm 53% so với quý IV/2021, chủ yếu nhờ doanh số bán hàng tại The Crown.

Cả năm 2022, Vinhomes đã bán được 30.900 căn hộ, giảm 21% so với năm 2021, trong đó 68% là giao dịch bán sỉ và 32% là bán lẻ. Giá trị hợp đồng đạt 128.100 tỷ đồng, tăng 62% so với năm trước, trong đó 84.000 tỷ đồng là giao dịch bán lẻ và 48.000 tỷ đồng là giao dịch bán sỉ.

Giá trị hợp đồng đặt trước vào cuối năm 2022 là 107.600 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ. Do đó, Vinhomes đã vượt mục tiêu giá trị hợp đồng cả năm là 120.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vinhomes kỳ vọng doanh số thị trường sẽ phục hồi sau khi các vấn đề này được khắc phục và ban lãnh đạo công ty tin rằng thanh khoản thị trường sẽ dần phục hồi trong thời gian tới khi các nhà hoạch định chính sách giải quyết các vấn đề liên quan và khi Ngân hàng nhà nước công bố định hướng tăng trưởng tín dụng hàng năm cho các ngân hàng trong năm 2023.

Doanh nghiệp này cho biết, các ngân hàng vẫn sẵn lòng cung cấp các khoản vay vốn cho công ty và doanh nghiệp cũng đang làm việc với các ngân hàng nước ngoài để duy trì nguồn vốn đa dạng.

Ngoài ra, trong năm nay báo cáo của Yuanta cho biết Vinhomes không phải đối mặt với áp lực chi trả tiền mua quyền sử dụng đất cho các dự án mới để ổn định hoạt động hoặc đảm bảo doanh thu cho năm 2023 như nhiều công ty cùng ngành.

Bên cạnh đó, VMI đã bắt đầu đi vào hoạt động, nhưng chưa tạo ra động lực lớn cho hoạt động kinh doanh hiện tại của Vinhomes vì đây là một sản phẩm thử nghiệm. VMI đã bán được 294 căn hộ trong quý IV/2022. Do đó, VMI không phải là mảng mà Vinhomes kỳ vọng sẽ thúc đẩy đáng kể kết quả kinh doanh của công ty trong giai đoạn này.