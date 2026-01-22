Zalo bị phạt hơn 800 triệu vì thu thập thông tin người dùng không đúng quy định

Theo thông tin trên website của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (địa chỉ trụ sở tại số Z06 Đường số 13, phường Tân Thuận, TP.HCM) với số tiền 810 triệu đồng.

Zalo bị phạt 80 triệu đồng vì thu thập thông tin người dùng không đúng quy định. (Ảnh minh họa)

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, Zalo đã có các hành vi vi phạm sau: Không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin; Không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác;

Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định; Điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng; Không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng theo quy định;

Không công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngay sau khi làm việc và nhận được Quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG đã thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để rà soát, cập nhật và hoàn thiện nội dung, chính sách liên quan. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang trong quá trình khẩn trương hoàn thiện các nội dung khác.

Trước đó, Zalo bất ngờ gửi thông báo yêu cầu chủ tài khoản phải cập nhật điều khoản dịch vụ mới được tiếp tục sử dụng. Trong đó có nhiều điều khoản đáng chú ý như: Zalo có quyền thu thập, chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm dữ liệu cơ bản (số điện thoại, họ và tên, giới tính, mối quan hệ gia đình, thông tin CCCD...) và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Nếu không đồng ý thỏa thuận, chủ tài khoản Zalo sẽ không được tiếp tục sử dụng, hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản sau 45 ngày nếu người dùng không thay đổi quyết định. Người dùng đã phản đối các điều khoản này vì họ cho rằng, làm như vậy là vi phạm quyền dữ liệu riêng tư của người dùng.

Sự việc này gây ra nhiều tranh cãi khi một số điều được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư. Đa số người dùng tỏ ý không đồng tình nhưng vẫn phải chấp thuận do đang sử dụng Zalo cho công việc.

Trước sự việc này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã mời Zalo lên làm việc nhưng Zalo xin lùi lịch làm việc.