Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Zalo bị phạt hơn 800 triệu vì thu thập thông tin người dùng không đúng quy định

22-01-2026 - 16:36 PM | Kinh tế số

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) xử phạt vi phạm hành chính 810 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (Zalo).

Theo thông tin trên website của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (địa chỉ trụ sở tại số Z06 Đường số 13, phường Tân Thuận, TP.HCM) với số tiền 810 triệu đồng.

Zalo bị phạt 80 triệu đồng vì thu thập thông tin người dùng không đúng quy định. (Ảnh minh họa)

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, Zalo đã có các hành vi vi phạm sau: Không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin; Không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác;

Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định; Điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng; Không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng theo quy định;

Không công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngay sau khi làm việc và nhận được Quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG đã thể hiện tinh thần cầu thị, chủ động phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để rà soát, cập nhật và hoàn thiện nội dung, chính sách liên quan. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang trong quá trình khẩn trương hoàn thiện các nội dung khác.

Trước đó, Zalo bất ngờ gửi thông báo yêu cầu chủ tài khoản phải cập nhật điều khoản dịch vụ mới được tiếp tục sử dụng. Trong đó có nhiều điều khoản đáng chú ý như: Zalo có quyền thu thập, chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm dữ liệu cơ bản (số điện thoại, họ và tên, giới tính, mối quan hệ gia đình, thông tin CCCD...) và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Nếu không đồng ý thỏa thuận, chủ tài khoản Zalo sẽ không được tiếp tục sử dụng, hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản sau 45 ngày nếu người dùng không thay đổi quyết định. Người dùng đã phản đối các điều khoản này vì họ cho rằng, làm như vậy là vi phạm quyền dữ liệu riêng tư của người dùng.

Sự việc này gây ra nhiều tranh cãi khi một số điều được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư. Đa số người dùng tỏ ý không đồng tình nhưng vẫn phải chấp thuận do đang sử dụng Zalo cho công việc.

Trước sự việc này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã mời Zalo lên làm việc nhưng Zalo xin lùi lịch làm việc.

Theo PV

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Muốn biết có được xóa nợ thuế hay không, người lao động làm ngay việc sau

Muốn biết có được xóa nợ thuế hay không, người lao động làm ngay việc sau Nổi bật

ChatGPT trả lời đúng 97% số câu hỏi trong kỳ thi đại học, nhưng 3% sai sót đã tiết lộ điều đáng chú ý, có thể thay đổi tương lai nhân loại!

ChatGPT trả lời đúng 97% số câu hỏi trong kỳ thi đại học, nhưng 3% sai sót đã tiết lộ điều đáng chú ý, có thể thay đổi tương lai nhân loại! Nổi bật

Vì sao Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt TikTok 880 triệu đồng?

Vì sao Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt TikTok 880 triệu đồng?

16:13 , 22/01/2026
Phạt hành chính đến 30 triệu đồng với hành vi sử dụng tài liệu lưu trữ để bôi nhọ, xúc phạm cá nhân

Phạt hành chính đến 30 triệu đồng với hành vi sử dụng tài liệu lưu trữ để bôi nhọ, xúc phạm cá nhân

15:46 , 22/01/2026
Lừa hàng trăm nạn nhân bằng chiêu thức bán máy móc 'giá rẻ' rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc

Lừa hàng trăm nạn nhân bằng chiêu thức bán máy móc 'giá rẻ' rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc

15:08 , 22/01/2026
Thật không thể tin nổi: giờ SSD còn đắt hơn cả vàng - tất cả là tại AI

Thật không thể tin nổi: giờ SSD còn đắt hơn cả vàng - tất cả là tại AI

14:53 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên