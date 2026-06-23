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Siêu bão Mekkhala vừa càn quét với gió giật đến 230 km/h, ngay lập tức đã xuất hiện một cơn bão khác gần Biển Đông

| | Tài chính quốc tế

Siêu bão duy trì sức gió mạnh nhất lên tới 185 km/h ở vùng gần tâm bão, giật đến 230 km/h.

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) vào sáng ngày 23 tháng 6 năm 2026, siêu bão Francisco (tên quốc tế là Mekkhala) đã suy yếu thành một cơn bão thường khi đổi hướng ở phía đông khu vực Batanes-Babuyan. Vào lúc 4 giờ sáng, tâm bão được xác định cách Aparri, Cagayan khoảng 410 km về phía đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10 km/h.

Trước khi suy yếu, bão Francisco từng duy trì sức gió mạnh nhất lên tới 185 km/h ở vùng gần tâm bão, giật đến 230 km/h. PAGASA cho biết cơn bão này sẽ tiếp tục duy trì khoảng cách xa với đất liền Philippines. Dự báo bão sẽ giảm tốc độ dần khi di chuyển theo hướng bắc tây bắc cho đến sáng thứ Tư (24 tháng 6) trước khi chuyển hướng về phía quần đảo Ryukyu ở miền nam Nhật Bản. Francisco dự kiến sẽ rời khỏi Khu vực Dự báo của Philippines (PAR) vào sáng thứ Sáu, ngày 26 tháng 6.

Hiện tại, cảnh báo tín hiệu gió bão số 1 vẫn đang được duy trì tại khu vực Batanes và phía đông bắc Cagayan, bao gồm phía đông quần đảo Babuyan cùng các thị trấn Santa Ana và Gonzaga. Các dải mưa bên ngoài của bão đang gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực thuộc thung lũng Cagayan, Aurora, Quezon và vùng Bicol. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Batanes và Cagayan sẽ tiếp tục có mưa lớn.

Ảnh vệ tinh bão ngày 22/6

Ảnh vệ tinh bão ngày 23/6

Vào giữa tuần, bão có khả năng kéo gió mùa tây nam về phía Luzon, gây mưa rải rác cho khu vực phía tây của đảo này, bao gồm cả thủ đô Manila.

Trong một diễn biến khác, PAGASA cho biết một áp thấp nhiệt đới nằm ngoài vùng PAR (vùng biển do Philippines chịu trách nhiệm) đã mạnh lên thành bão nhiệt đới vào sáng thứ Ba (23 tháng 6). Tính đến 4 giờ sáng giờ địa phương, tâm bão này cách phía đông nam Luzon khoảng 2.680 km.

Cơn bão mới này có thể sẽ quét qua ranh giới phía đông bắc của vùng PAR vào thứ Sáu và được dự báo không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết đất liền. Nếu đi vào vùng PAR, cơn bão này sẽ được đặt tên địa phương là Gardo.

Nguồn: CBN, PNA

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Theo Chi Chi

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