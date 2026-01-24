Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Zeekr 8X ra mắt: Cùng cỡ Ford Explorer, động cơ PHEV có thể chạy 328km không cần xăng, bản thuần điện mạnh gấp đôi Lamborghini Urus

24-01-2026 - 10:31 AM | Thị trường

Mẫu Zeekr 8X hoàn toàn mới là sự bổ sung vào dải sản phẩm xe cao cấp đang ngày càng mở rộng của thương hiệu Trung Quốc.

Zeekr vừa chính thức công bố những thông tin đầu tiên về mẫu 8X PHEV, dự kiến ra mắt thị trường trong năm 2026. Theo công bố, Zeekr 8X PHEV là một mẫu xe cỡ lớn, được định vị thấp hơn dòng 9X, cao hơn dòng 7X sắp ra mắt Việt Nam.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại và có phần vuông vức, mang phong cách đặc trưng của Zeekr với dải đèn ban ngày mảnh, cụm đèn chiếu sáng công nghệ cao và nhiều chi tiết nhấn mạnh sự bề thế. Hãng xác nhận 8X PHEV sẽ có cả cấu hình 5 chỗ và 6 chỗ, phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Zeekr 8X là mẫu xe mới nhất của hãng xe Trung Quốc.

Mặc dù nhỏ hơn Zeekr 9X, Zeekr 8X vẫn có chiều dài 5100mm, chiều rộng 1998mm và chiều dài cơ sở 3069mm. Những con số này tương đương với mẫu Ford Explorer từng bán tại Việt Nam.

Zeekr vẫn chưa xác nhận đầy đủ thông tin chi tiết về hệ thống truyền động, nhưng thông tin được ghi nhận tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho thấy xe sẽ sử dụng động cơ PHEV gồm máy xăng 2.0 lít, công suất 275 mã lực và động cơ điện. Đáng chú ý, động cơ điện này có thể cho tầm hoạt động tới 328km không cần xăng nhờ bộ pin 70kWh.

Trong khi đó, các bản thuần điện của xe vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, vì mẫu xe này dùng chung động cơ với 9X, giới chuyên môn dự đoán xe có thể trang bị hệ dẫn động 4 bánh với 3 mô-tơ điện cho công suất lên tới 1.381 mã lực.

Động cơ mạnh gấp đôi Lamborghini Urus.

Mẫu SUV này được phát triển trên nền tảng kiến trúc SEA-S mới của Zeekr, tối ưu cho các dòng xe hybrid và điện hóa hiệu suất cao. Nền tảng này cho phép tích hợp linh hoạt pin dung lượng lớn, hệ thống truyền động điện mạnh mẽ cũng như các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Trên những hình ảnh và thông tin ban đầu, Zeekr 8X PHEV còn xuất hiện với cảm biến lidar gắn trên nóc xe, cho thấy khả năng được trang bị các tính năng hỗ trợ lái cao cấp ngay từ khi ra mắt.

Zeekr xác nhận 8X PHEV sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc trong năm 2026, trước khi xem xét mở rộng sang các thị trường khác. Với tầm chạy điện vượt trội, định vị SUV cỡ lớn và loạt công nghệ hiện đại, Zeekr 8X PHEV được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu plug-in hybrid đáng chú ý nhất trong giai đoạn tới, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến các mẫu xe có thể kết hợp linh hoạt giữa điện và xăng cho cả di chuyển đô thị lẫn đường dài.

Đầu xe vuông vức, lưới tản nhiệt cỡ lớn.

Thùy Trag

Theo Thuỳ Trag

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải đất hiếm, Mỹ, Trung Quốc đang đua nhau săn một kho báu của Việt Nam: Nước ta là ông lớn đứng thứ 3 thế giới, xuất khẩu lập đỉnh 4,5 tỷ USD

Không phải đất hiếm, Mỹ, Trung Quốc đang đua nhau săn một kho báu của Việt Nam: Nước ta là ông lớn đứng thứ 3 thế giới, xuất khẩu lập đỉnh 4,5 tỷ USD Nổi bật

Bạc vượt 100 USD/ounce

Bạc vượt 100 USD/ounce Nổi bật

Vừa mở cửa trở lại, chợ Ninh Hiệp đã đua nhau 'xả hàng Tết'

Vừa mở cửa trở lại, chợ Ninh Hiệp đã đua nhau 'xả hàng Tết'

10:00 , 24/01/2026
Giá cà phê hôm nay 24-1: Quay lại đà tăng 3 con số với Robusta

Giá cà phê hôm nay 24-1: Quay lại đà tăng 3 con số với Robusta

09:22 , 24/01/2026
Quốc gia tăng nhập khẩu gạo Việt Nam 20.000% trong năm 2025 lên kế hoạch mua thêm, một đối thủ ngay lập tức 'chốt đơn'

Quốc gia tăng nhập khẩu gạo Việt Nam 20.000% trong năm 2025 lên kế hoạch mua thêm, một đối thủ ngay lập tức 'chốt đơn'

08:30 , 24/01/2026
Hoa cúc bán Tết nở sớm bị thương lái ép giá, người dân vào cuộc hỗ trợ

Hoa cúc bán Tết nở sớm bị thương lái ép giá, người dân vào cuộc hỗ trợ

08:25 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên