Chị Hương cho biết, cái duyên mua nhà đến với mình khá tình cờ. Cuối năm 2020, chủ trọ nơi chị đang sống bất ngờ thông báo dự định bán nhà. Vốn đã quen với việc đi ở thuê suốt 12 năm trước đó, chị chủ động tìm kiếm chỗ ở mới nhưng không ưng ý với cái nào.



Sau khi bàn với chồng, chị Hương quyết tâm "xuống tiền" tậu hẳn một căn nhà riêng để cả gia đình có thể yên tâm sinh sống lâu dài. Chưa kể, con gái đầu lòng của chị cũng sắp vào lớp 1, cần một nơi ổn định để tập trung học hành.

Sau một thời gian "nằm vùng" trong các hội nhóm BĐS trên mạng xã hội, chị Hương nhanh chóng chọn được tổ ấm trong mơ: gần trường học, yên tĩnh và hợp phong thủy. Đó là một căn hộ rộng 94m2 ở KĐT Nam Trung Yên, cách cơ quan chị chỉ 500m, có dân trí cao.

"Mình từng thuê nhà trong khu này khoảng 1 năm, thấy không gian khá ổn so với nhu cầu của bản thân. Nhà xây kiên cố, phía chủ đầu tư cũng hỗ trợ làm sổ đỏ luôn", bà mẹ hai con chia sẻ.

"Nhà chung cư thường dễ tìm hơn nhà mặt đất, thuận tiện cho người bận rộn như mình. Thực ra, có nhà mặt đất vẫn thích hơn. Nhưng sau quá trình tìm kiếm mệt mỏi, mình nhận ra ở chung cư là lựa chọn tuyệt vời".

Căn hộ chị Hương đang sinh sống được thiết kế theo tông màu trắng và nâu trầm, tạo vẻ trang nhã cho không gian

Do mua nhà đúng vào tháng cuối năm, mọi thứ diễn ra khá cập rập. Chị Hương vừa phải trả nhà thuê, vừa hoàn thành các thủ tục mua nhà mới. May mắn thay, chị gặp được chủ nhà có tâm, hỗ trợ giải quyết khá nhanh gọn.

"Điều quan trọng nhất khi mua nhà là phải gặp được chủ nhà hợp tính và làm việc thoải mái. Nhà đẹp đến mấy mà gặp phải người khó tính thì mình cũng không muốn mua", chị Hương chia sẻ.

Mua đúng căn hộ vừa được chủ cũ hoàn thiện nội thất, chị Hương không phải mất công sửa sang gì nhiều, bởi mọi thứ còn mới toanh. Hai vợ chồng chỉ cần cải tạo lại một chút nhà vệ sinh: lắp đặt bồn tắm và tạo vách kính để đáp ứng nhu cầu ngâm nước thư giãn của cả gia đình.

Kể từ ngày chuyển sang nhà mới, cuộc sống của gia đình chị Hương thoải mái hơn rất nhiều.

Hai vợ chồng không còn phải lo lắng về hạn trả tiền thuê hay việc chủ nhà chấm dứt hợp đồng. Bản thân chị đi làm cũng không tốn thời gian di chuyển trên đường như trước, lại tiện đưa đón con đi học. Cuối tuần, cả nhà chị Hương có thể rủ người thân và bạn bè đến chơi mà không sợ ảnh hưởng đến ai.

Căn hộ chị Hương đang ở có giá khoảng 3,2 tỷ VNĐ. Lúc mua nhà, hai vợ chồng chỉ đủ khả năng trả 50% giá trị, người thân hỗ trợ thêm một ít, phần còn lại vay ngân hàng. Theo chị Hương, thủ tục vay ngân hàng để mua nhà giờ khá nhanh gọn, nhất là nếu bạn định mua từ dự án uy tín.



"Quan trọng là mình nên chọn những chủ đầu tư uy tín, chất lượng công trình tốt. Giá nhà có thể hơi cao, nhưng đảm bảo tương lai cho mình", chị Hương khuyên.

"Nhiều dự án quảng cáo hấp dẫn nhưng trì hoãn cấp sổ đỏ cho chủ hộ suốt 7-8 năm. Có nhiều lý do dẫn đến việc này, nhưng không xin được sổ đỏ vẫn là một điểm trừ quá lớn với mình."

Chị Hương nói thêm, nhiều người khi mua nhà chỉ để ý đến hướng nhà, nội thất,... mà ít quan tâm đến giá dịch vụ. Trong khi đó, đây lại là khoản phải chi trả lâu dài. Do đó, người mua nhà cần xem xét và tham khảo kỹ lưỡng giá dịch vụ trước khi quyết định ký hợp đồng.

"Khu nhà của mình cũng được xếp vào dạng chung cư cao cấp. Do đó, giá dịch vụ ở đây không rẻ, so với khu bên cạnh thì cao gấp đôi. Tuy nhiên, mình vẫn thấy số tiền bỏ ra để mua nhà là xứng đáng, vì mình được hưởng dịch vụ và an ninh tốt hơn", chị nói.

Trong quá trình mua nhà, chị Hương nhận được khá nhiều lời khuyên từ người quen xung quanh. Bản thân chị cũng rút ra không ít kinh nghiệm trong quá trình mua nhà, trong đó quan trọng nhất là phải tận dụng các mối quan hệ để vay tiền nếu chưa có đủ, hạn chế tối đa khoản tiền vay ngân hàng.

Phòng bếp rộng rãi, được chủ nhà cũ trang bị đầy đủ tiện nghi

Chị Hương dự định sẽ gắn bó với căn hộ này lâu dài, do bản thân là người thích an cư lạc nghiệp. Do căn hộ còn nhiều điểm chưa được ưng ý, chị lên kế hoạch sửa sang lại trong vòng 5 năm tới, với chi phí ước tính khoảng 300 triệu VNĐ.

Nhiều người thường cho rằng nhà chung cư không có giá trị đầu tư bằng nhà mặt đất, nhưng chị Hương lại không nghĩ vậy. Theo chị, nhà bán lại chưa biết có lãi hay không, nhưng nếu bảo dưỡng nhà cửa thường xuyên thì chắc chắn không lỗ.

"Chẳng biết có phải do may mắn không, nhưng sau khi mình mua nhà khoảng 2 tháng, có người đã đến hỏi mua và trả hơn 500 triệu VNĐ so với giá ban đầu", chị tiết lộ. "Tất nhiên, mình không bán vì cũng mới mua để ở chứ không nằm mục đích kinh doanh".

Chị Hương nhận định rằng việc mua nhà riêng ở tuổi 30 không hề khó, chỉ cần chịu khó tiết kiệm, tìm kiếm thêm thu nhập từ bên ngoài và quản lý chi tiêu hợp lý.

Vợ chồng chị Hương đều là lập trình viên, ngoài thời gian làm hành chính còn nhận thêm một số dự án freelance lúc rảnh. Vào thời điểm mua nhà, thu nhập của cả hai là 60 triệu VNĐ/tháng. Do có nền tảng tài chính vững chắc, bà mẹ hai con này không ngần ngại chi tiền ngay khi tìm được căn hộ phù hợp.

Vợ chồng chị cưới nhau từ lúc tổng lương của hai người mới được 8 triệu VNĐ/tháng, rồi phấn đấu tăng lên 18 triệu VNĐ/tháng sau khi sinh con gái đầu lòng. Sau 5 năm kết hôn, cặp đôi đã tích lũy một khoản tiền đáng kể. Chưa kể, chị còn thu về không ít tiền sau khi bán lại 50% cổ phần của công ty startup mình tham gia.

Phòng ngủ của hai vợ chồng chị Hương

Để tiết kiệm tiền, chị Hương áp dụng nguyên tắc chia thu nhập thành nhiều phần. Mỗi tháng, chị sẽ dành ra khoảng 10 triệu VNĐ cho chi phí sinh hoạt gia đình. 25% tiếp theo được dùng để đầu tư quỹ, thông qua ứng dụng đầu tư tài chính. Phần còn lại, chị dùng để chi tiêu cá nhân, mua sắm đồ dùng cho cả nhà.

"Mình không có kỹ năng về tài chính hay có nhiều thời gian để nghiên cứu, nên quyết định đầu tư thụ động qua ứng dụng. Sau gần 3 năm, mình lãi khoảng 25%. So với đầu tư chứng khoán thì có thể không bằng, nhưng với mình thế là ổn", bà mẹ hai con cho biết.

Theo chị Hương, lãi của những khoản đầu tư này sẽ dùng để trả tiền vay mua nhà từ ngân hàng. Mục tiêu của hai vợ chồng là trả góp ngân hàng khoảng 15 triệu VNĐ/tháng, bao gồm cả gốc lẫn lãi.

"Mình đã tập tành đầu tư khá lâu rồi. Hàng tháng, mình sẽ trích một phần thu nhập để trả tiền gốc, còn dùng lợi nhuận đầu tư để trả tiền lãi cho ngân hàng. Làm như vậy sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập hàng tháng của gia đình", chị giải thích.

"Mình có thể trả góp ngân hàng ở mức cao hơn, nhưng mình muốn cân đối tài chính và để dành một số tiền sinh lãi cao hơn mức lãi suất của ngân hàng".

Một phòng ngủ khác trong ngôi nhà

Bên cạnh đó, chị Hương cũng để dành một ít tiền để gửi tiết kiệm ngân hàng mỗi khi thấy lãi suất phù hợp. Chị còn mua thêm 2 hợp đồng bảo hiểm trị giá khoảng 60 triệu/năm, sau 10 năm sẽ được rút, để đảm bảo an toàn cho tài chính gia đình.

Tuy đầu tư vào quỹ và bảo hiểm, chị Hương lại không mấy mặn mà với đầu tư BĐS. Đối với chị, căn nhà chỉ đơn thuần là một nơi để ở.

"Kinh doanh BĐS phải có duyên, mà mình chưa thấy cái duyên đó đến với mình. Với mình, nhà chỉ là nơi để ở thôi. Tuy nhiên, nhà vẫn là một khoản đầu tư tốt, không chỉ về kinh tế và cả về tình cảm", chị nói.

Ngoài ra, chị Hương cũng chia sẻ rằng nếu sau này mua thêm nhà khác thì chị cũng không cho thuê. Bởi lẽ, số tiền để đầu tư mua căn nhà rồi để cho thuê là không đáng.

