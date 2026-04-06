1 chủ hộ kinh doanh bị khởi tố vì buôn bán gỗ có doanh thu 143 tỷ đồng nhưng chỉ nộp thuế 900k

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện Hộ kinh doanh M.T.H (địa chỉ tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi trốn thuế với số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng xảy ra trong năm 2022.

Cụ thể, kết quả điều tra ban đầu xác định, Hộ kinh doanh M.T.H hoạt động trong lĩnh vực thu mua gỗ keo, gỗ cao su và các loại gỗ tạp, sau đó bán lại cho các doanh nghiệp thu mua (không qua chế biến) để hưởng chênh lệch giá. Hộ kinh doanh này thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp khoán.

Tuy nhiên, trong năm 2022, mặc dù doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh lên đến khoảng 143 tỷ đồng, nhưng chủ hộ chỉ kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với số tiền 900 nghìn đồng, tương ứng với mức doanh thu tự kê khai chỉ 144 triệu đồng.

Quá trình xác minh cho thấy, khi quy mô kinh doanh có sự thay đổi lớn, Hộ kinh doanh M.T.H đã không thực hiện việc kê khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế theo quy định tại mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hành vi cố tình không kê khai đúng doanh thu nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước với số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà M.T.H, là chủ hộ kinh doanh, về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.