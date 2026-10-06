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1 cổ phiếu vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại, vốn hóa sắp chạm mốc 6.000 tỷ USD chưa từng có trên thế giới

| | Tài chính quốc tế

1 cổ phiếu vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại, vốn hóa sắp chạm mốc 6.000 tỷ USD chưa từng có trên thế giới

Cổ phiếu Nvidia tiếp tục lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 5/10, sau khi vừa vượt đỉnh lịch sử vào thứ Sáu tuần trước.

Cổ phiếu mở cửa ở mức 236,07 USD, sau đó tăng lên mức cao nhất trong phiên là 239,86 USD vào buổi chiều. Đà tăng đưa vốn hóa Nvidia có thời điểm đạt 5.780 tỷ USD, tiến gần hơn tới cột mốc 6.000 tỷ USD - mức vốn hóa mà chưa công ty nào trên thế giới chạm tới.  

Động lực chính tiếp tục đến từ làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu. Nvidia thiết kế bộ xử lý đồ họa (GPU) cùng các hệ thống mạng và hạ tầng liên quan, trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ cuộc đua xây dựng năng lực AI.

Kết quả kinh doanh gần nhất cũng vượt kỳ vọng vốn đã ở mức cao của Phố Wall. Trong báo cáo quý 2 công bố hồi tháng 8, Nvidia ghi nhận doanh thu 96,2 tỷ USD, đồng thời đưa ra triển vọng tích cực hơn dự báo cho quý 3. Công ty dự kiến doanh thu trong quý này đạt khoảng 105,8 tỷ USD - 110,1 tỷ USD.

1 cổ phiếu vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại, vốn hóa sắp chạm mốc 6.000 tỷ USD chưa từng có trên thế giới - Ảnh 1.

Tuy nhiên, đà tăng của nhóm cổ phiếu AI vẫn đi kèm những tranh luận về định giá. Kể từ khi ChatGPT xuất hiện vào tháng 11/2022, nhà đầu tư nhiều lần đặt câu hỏi liệu thị trường có đang hình thành một "bong bóng AI" và đà chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng có thể duy trì trong bao lâu.

Nvidia cũng đối mặt với những lo ngại về các thương vụ được gọi là "đầu tư vòng tròn", khi công ty đầu tư vào chính khách hàng của mình và những doanh nghiệp này sau đó tiếp tục mua chip Nvidia.

Cạnh tranh trên thị trường chip AI cũng ngày càng lớn. AMD gần đây ra mắt hệ thống mới nhằm cạnh tranh trực tiếp với Nvidia. Trong khi đó, những khách hàng lớn như Amazon và Google đang đẩy mạnh phát triển chip riêng, đồng thời cung cấp chúng cho các khách hàng bên ngoài.

Dù vậy, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng AI hiện vẫn là lực đẩy quan trọng đối với Nvidia. Với vốn hóa trong phiên đã đạt 5.780 tỷ USD, công ty hiện chỉ còn cách cột mốc 6.000 tỷ USD khoảng 220 tỷ USD.

Theo Yahoo Finance


Anh Dũng

Việt Nam hàng ngày

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