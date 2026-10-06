Một máy bay bị cướp lao xuống biển với tốc độ 320 km/h: 125 người bỏ mạng dưới làn nước xanh

Sáng ngày 23 tháng 11 năm 1996, chuyến bay mang số hiệu 961 của hãng hàng không Ethiopian Airlines cất cánh từ Addis Ababa để thực hiện hành trình nối chuyến tới Nairobi, Brazzaville, Lagos và Abidjan (Ethiopia). Không ai trong số 175 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc Boeing 767-200ER có thể lường trước rằng, chuyến bay thường lệ này sẽ trở thành một trong những vụ không tặc hy hữu và thảm khốc nhất lịch sử hàng không thế giới, với toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng được ghi lại trọn vẹn ngay trước mắt hàng trăm du khách.

Cơn ác mộng trên khoang lái và yêu cầu hoang đường

Chỉ khoảng 20 phút sau khi cất cánh và bay vào không phận Ethiopia, ba người đàn ông tị nạn Ethiopia đã bất ngờ xông vào phòng lái. Chúng tự xưng là những kẻ chống đối chính phủ, mang theo bình chữa cháy, một vật nghi là bom và đe dọa sẽ kích nổ nếu yêu cầu không được đáp ứng. Yêu cầu của nhóm không tặc vô cùng hoang đường: buộc cơ trưởng Leul Abate đổi hướng bay thẳng đến Úc.

Máy bay của hãng Ethiopian Airlines

Cơ trưởng Leul Abate - một phi công giàu kinh nghiệm từng hai lần đối mặt với không tặc trước đó - đã bình tĩnh giải thích rằng chiếc máy bay chỉ mang đủ nhiên liệu cho chặng bay ngắn đến Nairobi và hoàn toàn không thể vượt đại dương tới Úc.

Ông khuyên nhóm cướp cho phép hạ cánh xuống một sân bay dọc bờ biển Đông Phi để tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, những kẻ không tặc gạt phắt lời khuyên, khẳng định chúng đã đọc tạp chí hàng không và tin rằng chiếc Boeing 767 có thể bay liên tục 11 tiếng. Chúng buộc cơ trưởng phải bay dọc theo bờ biển về phía Nam, sau đó rẽ ra hướng Ấn Độ Dương.

Cuộc đấu trí tuyệt vọng và giây phút cạn kiệt nhiên liệu

Nhận thấy nhóm không tặc hoàn toàn không hiểu biết về kỹ thuật bay và phớt lờ mọi cảnh báo nguy hiểm, cơ trưởng Abate bí mật điều hướng máy bay về phía quần đảo Comoros - một quốc gia đảo nằm giữa bờ biển Đông Phi và Madagascar - với hy vọng hạ cánh xuống sân bay chính tại đây trước khi cạn sạch nhiên liệu.

Khi bay đến gần quần đảo Comoros, kim xăng chạm mức 0. Động cơ bên phải tắt phụt, kéo theo sự sụt giảm áp suất hydraulics nghiêm trọng. Ít phút sau, động cơ còn lại cũng ngừng hoạt động hoàn toàn.

Chiếc phi cơ khổng lồ rơi vào trạng thái "bay lượn" (glide) hoàn toàn không có lực đẩy ở độ cao hàng nghìn mét. Trong khoang lái, cơ trưởng Abate dùng hệ thống lái khẩn cấp cơ học để nỗ lực đưa máy bay hướng về phía dải bờ biển đảo Grand Comore, nhưng nhóm không tặc vẫn điên cuồng tấn công và tranh giành cần điều khiển, cản trở phi công thực hiện các thao tác lượn xả chiều cao.

Khoảnh khắc va chạm kinh hoàng trên biển Ấn Độ Dương

Không còn đủ độ cao để tới được đường băng của sân bay, cơ trưởng Abate quyết định thực hiện một phương án cực kỳ mạo hiểm: hạ cánh khẩn cấp xuống mặt nước biển, cách bãi biển Le Galawa của đảo Grand Comore chỉ khoảng 500 mét.

Đúng lúc đó, trên bãi biển, hàng trăm du khách đang tắm nắng và nghỉ dưỡng đã ngỡ ngàng chứng kiến chiếc máy bay thương mại khổng lồ lao thấp dần với độ nghiêng bất thường. Một du khách đã dùng camera ghi lại toàn bộ thước phim định mệnh này.

Lúc 12:15 giờ địa phương, chiếc Boeing 767 lao xuống mặt nước với tốc độ hơn 320 km/h. Do cánh trái bị chìm sâu xuống nước trước, chiếc máy bay bị xé làm nhiều phần, lộn vòng cuồng loạn và nát vụn ngay trước mắt những người chứng kiến trên bờ.

Khoảnh khắc máy bay lao xuống biển

Yếu tố thảm kịch và bài học sống còn

Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 125 người trong tổng số 175 hành khách và phi hành đoàn, bao gồm cả ba kẻ không tặc. Chỉ có 50 người may mắn sống sót, trong đó có cơ trưởng Leul Abate và cơ phó Yonas Mekuria.

Những mảnh vỡ máy bay trên biển

Một trong những nguyên nhân khiến số lượng vong mạng tăng cao đột biến xuất phát từ sự hoảng loạn của hành khách. Khi máy bay chuẩn bị va chạm, nhiều người vì quá sợ hãi đã thổi phồng áo phao cứu sinh ngay bên trong khoang hành khách. Đến khi nước biển tràn vào xé rách thân máy bay, những chiếc áo phao bị thổi phồng đã ép chặt nạn nhân lên trần cabin đang ngập nước, khiến họ không thể lặn xuống để thoát ra ngoài.

Thảm họa Ethiopian Airlines Chuyến bay 961 đến nay vẫn là vụ không tặc do cạn nhiên liệu ám ảnh nhất history. Đoạn phim quay cảnh chiếc máy bay lao xuống biển trở thành tư liệu huấn luyện kinh điển cho các hãng hàng không toàn cầu, đồng thời dẫn đến sự thay đổi lớn trong quy định hướng dẫn an toàn bay: tuyệt đối không được thổi phồng áo phao cứu sinh khi còn ở bên trong khoang máy bay.